Казахстан отмечает День единства народа

В понедельник, 1 мая, жители Казахстана отмечают особенный праздник - День единства народа, передает МИА «Казинформ».

Праздник отмечается с 1996 года согласно Указу Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Для Казахстана, в котором проживают представители более 100 национальностей, этот праздник стал одним из самых любимых. Он призван еще больше сблизить представителей различных этносов Казахстана.

По определению Нурсултана Назарбаева, «День единства народа Казахстана - это праздник казахстанского патриотизма, преданности нашей стране, народу, беззаветной любви к земле отцов».

1 мая во всех регионах страны пройдут праздничные мероприятия, концерты, народные гуляния.

В Астане основное мероприятие, посвященное празднованию Дня единства народа Казахстана, пройдет на площади у монумента «Қазақ елі». На открытой площадке будет организовано театрализованное действие, в котором примут участие творческие коллективы национально-культурных объединений, артисты Государственной академической филармонии Астаны, хореографические группы, а также звезды казахстанской эстрады.

В этот же день первомайские мероприятия в формате народных гуляний будут организованы на городской площади перед зданием городского акимата.

Фото с сайта vechastana.kz