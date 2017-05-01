Ж.Туймебаев поздравил южноказахстанцев с Днем единства

Уважаемые южноказахстанцы!

Сердечно поздравляю вас с 1 мая - Днем единства народа Казахстана!

Глава государства Н. Назарбаев в рамках рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область принял участие в торжественном открытии монумента «Қазақ еліне мың алғыс!» и здания Ассамблеи народа Казахстана, где дал поручение продолжить активную работу по дальнейшему укреплению нашего единства.

Мечта каждого из нас — жить в мире и благоденствии. Исполнение этой мечты связано с каждодневным трудом и внутриполитической стабильностью в стране.

Сегодня наша Родина — это территория дружбы и согласия между различными этносами, которые, объединившись под шаныраком Ассамблеи народа Казахстана, принимают участие во многих благих начинаниях. Мировое сообщество высоко оценивает достижения независимого Казахстана в проведении политики общественного согласия.

Елбасы неустанно напоминает нам, что процветать могут только те страны, которые укрепляют свое единство. И в этом южноказахстанцы обязаны стать примером для всех сограждан. Историческая летопись говорит о том, что во главу угла наш народ всегда ставил стремление к миру и согласию.

Дорогие земляки!

Пусть праздник единства народа Казахстана принесет радость в каждую семью. Желаем всем казахстанцам здоровья и благополучия!

С уважением,

аким Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаев