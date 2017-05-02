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Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии

2 мая 2017, 01:57

Журналист Mitteldeutscher Rundfunk Ангела Ульрих сообщила, что сопровождающие канцлера корреспонденты также не соблюдали дресс-код.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Саудовскую Аравию не стала покрывать голову платком, положенным по дресс-коду, сообщает РИА Новости.

Меркель не надела головной убор в том числе на встрече с королем Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом.

Ранее покрывать голову в Саудовской Аравии отказывались премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывшая первая леди США Мишель Обама и глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.

Журналист Mitteldeutscher Rundfunk Ангела Ульрих сообщила, что сопровождающие канцлера корреспонденты также не соблюдали дресс-код. При этом два года назад во время визита в Саудовскую Аравию вице-канцлера Зигмара Габриэля немецкую делегацию в аэропорту встретили корзиной, полной традиционной одежды.

Фото © REUTERS / handout


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