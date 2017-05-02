В Астане, в связи с проведением военного парада, перекроют дороги

В Астане, в связи с проведением парада, будет ограничено движение автомобилей , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД столицы.





В связи подготовкой и проведением на площади «Қазақ Елі» 7 мая военного парада, посвященного 25-тилетию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Министерством обороны РК в период с 2 по 5 мая организовано проведение тренировок и репетиций на площади «Қазақ Елі»:





- 2 мая с 12.00 часов до 14.30 часов;





- 3 и 4 мая с 10.00 до 12.00 часов;





- 5 мая с 12.00 до 14.30 часов;





- 7 мая с 06.00 до 15.00 часов.





В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение на следующих улицах города:





- от ст.40-я по ул.Байыркум, до мостовой развязки ул.Кошкарбаева;





- ул.Кошкарбаева от мостовой развязки до пр.Б.Момышулы;





- пр.Тауельсыздык от ул.Б.Майлина до ул.Нажимеденова (школа);





- ул.Ш.Калдаякова от моста М3 до пр.Тауельсыздык;





- ул.Нажмиденова от ул.Ш.Калдаякова до ул.Сарыколь;





- ул.Байтурсынова от ул.Кошкарбаева до ул.Сарыколь;





- ул.Кошкарбаева от пр.Б.Момышулы до ул.Сарыколь;





- пр.Б.Момышулы от ул.Сатпаева до ул.Дарабоз.





9 мая т.г. по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в период с 09.00 часов до 13.00 часов будет ограничено движение на участке прохождения пешей и механизированной колонны «Без смертный Полк» по ул.Тауельсыздык от ул.Калдаякова до ул.Пушкина.





Доступ жителей и гостей столицы на данное мероприятие будет ограничен. В этой связи, а также в целях исключения заторовых ситуаций необходимо заблаговременно выбрать наиболее оптимальный маршрут передвижения.



