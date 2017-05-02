Остановить рэкет бизнеса

Эти проблемы можно решить за один час. Для это просто надо дать четкое письменное указание о недопущении таких нарушений.

3 февраля этого года Президент на расширенном заседании Правительства сказал, что в Казахстане продолжает сохраняться жесткость законодательства по отношению к представителям бизнеса.





"Сегодня предприниматели зачастую необоснованно находятся в орбите уголовного преследования. Сколько мы ни говорим: гуманизация, к экономике и бизнесу другой подход должен быть, надо бить штрафами и так далее. Нет, продолжается", - сказал Назарбаев на расширенном заседании правительства.





Глава государства проинформировал, что только за последние два года органами госдоходов было возбуждено 17 тысяч уголовных дел, по девяти тысячам из них производство прекращено из-за отсутствия состава преступления.

«Это скрытый рэкет к бизнесменам. Напугать, завести уголовное дело, потом он бегает, и готов на что хочешь. Кто это сделал из правоохранительных органов? Он не должен оставаться на работе. Почему девять тысяч дел, которые завели, оказались напрасными?", — добавил президент.

Но к сожалению, никто не исполняет поручения и указания Президента. Нарушения закона не прекращаются.





НАРУШЕНИЕ 1

В рамках уголовных дел по лжепредприятиям, «возбуждают» уголовные дела по уклонению в налогах в отношении даже тех контрагентов, которые самостоятельно подали дополнительные декларации, исключив операции с потенциальными лжепредприятиями. Это вопиющее нарушение закона.





НАРУШЕНИЕ 2

В рамках уголовных дел по лжепредприятиям, назначают комплексные налоговые проверки, часто за 5 лет, тогда как в законе указано о назначении точечных проверок, то есть только по операциям с потенциальными лжепредприятиями. По итогам таких незаконных проверок доначисляются спорные налоги, которые очень сложно отменить.





НАРУШЕНИЕ 3

Налоговые органы, игнорируя позицию Верховного суда и Генеральной прокуратуры в ходе незаконных налоговых проверок признают фиктивными сделки по поставщикам, регистрация которых признана недействительной.





НАРУШЕНИЕ 4

Не дожидаясь сроков обжалования налоговой проверки, «возбуждаются» дела в отношении контрагентов. Такой подход является незаконным, потому что любое обжалование означает невступление в силу уведомления о результатах проверки.

Все эти случаи нарушают права десятков тысяч бизнесменов, а это сотни и миллионы работников этих компаний. Доначисляются миллиарды налогов. Полностью игнорируется закон.

Эти проблемы можно решить за один час. Для это просто надо дать четкое письменное указание о недопущении таких нарушений.



