В Северном Казахстане установили причину массового мора рыбы

Как выяснилось, существует минимальный показатель содержания кислорода для требовательных к кислородному режиму рыб - 3 мг/литр.

«Карась наш обитает практически во всех водоемах области. Они являются замороопасными, содержание кислорода в некоторых случаях снижается до менее 1 г/литр. Тем не менее, карась не погибает. На озере Глубокое, по результатам анализа департамента экологии, после того как лед растаял, содержание кислорода составляло 0,3. Скорее всего, содержание кислорода в водоеме, когда стоял лед, равнялось нулю. Соответственно, рыба просто не могла дышать», - рассказал заведующий лабораторией Северного филиала ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» Виктор Фефелов.



