В Северном Казахстане установили причину массового мора рыбы
2 мая 2017, 17:01
Причиной гибели рыбы в озере Глубокое стал недостаток кислорода.
По результатам анализов, причиной гибели 6 тонн рыбы на озере в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области стал недостаток кислорода, сообщает МИА «Казинформ».
В минувшие выходные социальные сети взбудоражили фото и видео массового выброса рыбы на берег озера Глубокое. Тогда специалисты заверили, что рыбу проверят, на столы жителей региона она не попадет, поскольку сразу была утилизирована.
По информации заместителя руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира Марата Есемсеитова, на место мора сразу же выехала межведомственная рабочая группа в составе сотрудников департамента экологии, ветслужбы, инспекции лесного хозяйства, управления природных ресурсов, ДЧС, природоохранной прокуратуры.
«Результаты анализов показали, что причиной гибели рыбы в озере Глубокое Мамлютского района стал недостаток кислорода. Его содержание было минимальным в воде. Никаких заболеваний в рыбе не обнаружено. Была проанализирована и живая рыба. У нее также не обнаружено заболеваний», - сказал Марат Есемсеитов.
Как выяснилось, существует минимальный показатель содержания кислорода для требовательных к кислородному режиму рыб - 3 мг/литр.
«Карась наш обитает практически во всех водоемах области. Они являются замороопасными, содержание кислорода в некоторых случаях снижается до менее 1 г/литр. Тем не менее, карась не погибает. На озере Глубокое, по результатам анализа департамента экологии, после того как лед растаял, содержание кислорода составляло 0,3. Скорее всего, содержание кислорода в водоеме, когда стоял лед, равнялось нулю. Соответственно, рыба просто не могла дышать», - рассказал заведующий лабораторией Северного филиала ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» Виктор Фефелов.
Озеро Глубокое - резервный водоем. Конкурсы по его закреплению местные исполнительные органы проводят два раза в год. Однако из-за его неперспективности желающих арендовать водоем нет.
Открытым остался вопрос, понесет ли кто-то ответственность за массовую гибель рыбы.
«Согласно 21 статьи Закона об охране и использовании животного мира, при угрозе массовых заболеваний и гибели животного мира в резервном фонде принимают меры местные исполнительные органы. У нас несколько тысяч водоемов в области. Мониторинг проводится. Но такую ЧС предугадать сложно. На своем уровне они принимали меры», - сказал Марат Есемсеитов.
Из-за происходящих в течение последних трех лет разливов озеро Глубокое увеличилось почти в два раза. Соответственно, рыба разошлась по поверхности воды, вышла на более мелкие участки. По словам специалистов, при замерзании воды, от недостатка кислорода она погибла.
Фото: Altaynews.kz
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