Несколько тысяч верующих СКО встретили икону «Умягчение злых сердец»

Сегодня, 2 мая мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», после пребывания в городе Костанае прибыла в столицу Северного Казахстана , сообщает пресс-служба епархии.





В аэропорту города Петропавловска святыню и сопровождающую делегацию во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром встречали епископ Петропавловский и Булаевский Владимир с духовенством епархии и руководитель управления по делам религий акимата Северо-Казахстанской области Зейнуллин Муратбек Бегайдарович.





В Вознесенском кафедральном соборе мироточивый «Семистрельный» образ Богоматери несмотря на вечерний час ожидали несколько тысяч верующих. После того как на соборную площадь при исполнении пасхальных тропарей внесли икону Царицы Небесной, состоялся молебен под открытым небом. По окончании богослужения митрополит Александр поздравил епископа Владимира и православных петропавловцев с сугубыми торжествами – Светлым Христовым Воскресением и принесением на землю Северного Казахстана иконы Божией Матери, прославившейся многочисленными чудесами.





После встречи мироточивого образа началось поклонение верующих святыне: священнослужители и певчие в течение ночи служили молебны Пресвятой Богородице.



















































