Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

На этот раз новости пришли из Саудовской Аравии, где национальная нефтяная компания Saudi Aramco третий месяц подряд увеличивает скидки,

Отпускные цены на самую популярную марку Arab Light будут продаваться на азиатском рынке с максимальным дисконтом за девять месяцев. Сверхлегкие сорта Extra Light и Super Light будут в июне продаваться еще дешевле - со скидкой 60 и 70 центов к бенчмарку.





Эксперты отмечают, что у саудитов просто нет другого выхода, поскольку другие страны активно наращивают поставки на азиатский рынок, в частности речь идет об Ираке и Иране.





Кроме того, Саудовская Аравия готовится наращивать экспортные поставки. Для этого в следующем году будет запущена модернизация порта Муаджиз на побережье Красного моря. После завершения работ страна сможет экспортировать до 15 млн баррелей в день, что вдвое больше текущих возможностей.





Впрочем, вернемся к рынку нефти. На фоне сообщения от скидках Saudi Aramco, котировки смеси Brent опустились уже ниже $51, хотя еще в ходе вчерашней сессии были попытки взять отметку $52.



