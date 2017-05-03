Саудовская Аравия обвалила цены на нефть
3 мая 2017, 13:23
Рынок нефти снова в минусе. Все попытки роста разбиваются о все новые и новые преграды.
На этот раз новости пришли из Саудовской Аравии, где национальная нефтяная компания Saudi Aramco третий месяц подряд увеличивает скидки, передает vestifinance.ru.
Отпускные цены на самую популярную марку Arab Light будут продаваться на азиатском рынке с максимальным дисконтом за девять месяцев. Сверхлегкие сорта Extra Light и Super Light будут в июне продаваться еще дешевле - со скидкой 60 и 70 центов к бенчмарку.
Эксперты отмечают, что у саудитов просто нет другого выхода, поскольку другие страны активно наращивают поставки на азиатский рынок, в частности речь идет об Ираке и Иране.
Кроме того, Саудовская Аравия готовится наращивать экспортные поставки. Для этого в следующем году будет запущена модернизация порта Муаджиз на побережье Красного моря. После завершения работ страна сможет экспортировать до 15 млн баррелей в день, что вдвое больше текущих возможностей.
Впрочем, вернемся к рынку нефти. На фоне сообщения от скидках Saudi Aramco, котировки смеси Brent опустились уже ниже $51, хотя еще в ходе вчерашней сессии были попытки взять отметку $52.
К слову, в моменте цена падала практически до $50 за бочку. Ситуацию поправила статистика по запасам от Американского института нефти (API). Коммерческие запасы нефти в Штатах рухнули сразу на 4,1 млн баррелей - это максимум с 2016 г. При этом снизились также и запасы нефти в Кушинге, хоть и незначительно, - всего на 215 тыс. баррелей, но самое главное, что сократились запасы бензина - почти на 2 млн баррелей.
Нужно посмотреть, какие цифры сегодня покажет Минэнерго США.
Ну а пока на рынок начали поступать более или менее позитивные данные. Страны ОПЕК в апреле продолжили сокращать объемы добычи, при этом страны, отстававшие в выполнении взятых на себя обязательств, улучшили соблюдение договоренностей. Такие данные в своем исследовании приводит Bloonberg.
Сейчас совокупный объем добычи составляет 31,895 млн баррелей в сутки, что на 41 тыс. баррелей меньше, чем месяцем ранее. Впрочем, пока объемы добычи все еще на 135 тыс. баррелей в сутки превышают целевой уровень.
Напомним, в конце мая состоится очередная встреча стран-экспортеров нефти, на которой будет решаться вопрос о продлении сделки. Пока добиться желаемого успеха не удалось: в мире все еще наблюдаются излишки запасов. Эксперты уверены, что страны договорятся и продлят соглашение до конца года, в противном случае рынок нефти ждем обвальное падение.
Фото vestifinance.ru
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