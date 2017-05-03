Какими штрафами наказываются излюбленные нарушения свадебными кортежами

Водители на свадьбах часто забывают, что они такие же участники дорожного движения. как все остальные.

В МПС ДВД Западно-Казахстанской области напомнили о том, что свадебные кортежи не обладают никакими привилегиями с точки зрения Правил дорожного движения. Машины кортежа - такие же участники дорожного движения, как и все остальные. Но водители на свадьбах зачастую об этом забывают. Полиция рассказывает о наиболее распространенных нарушениях и штрафах, которые за них грозят , передает , передает Zakon.kz





Сигналить о своём празднике.





Почему нельзя? Во-первых, пункт 12 раздела 19 Правил дорожного движения четко прописывает ситуации, в которых можно применять звуковой сигнал. О свадьбе там не сказано. Во-вторых, подача звукового сигнала привлекает внимание других водителей к свадебному кортежу, в то же время отвлекая от управления своим автомобилем, что прямой путь к ДТП. Ну и, в-третьих, звуковые марши Мендельсона элементарно мешают окружающим, тем более, у нас принято активно сигналить при въезде и выезде из жилых зон. А там могут жить и те, кому шум противопоказан.





Что грозит? В соответствии с ПДД, поданный без веского повода звуковой сигнал может стоить административного штрафа в размере 5 МРП. За 4 месяца текущего года было привлечено к административной ответственности 37 водителей.





Не разрывать кортеж





Почему нельзя? В попытках соблюсти эту традицию водители часто допускают грубейшее нарушение правил - проезжают на красный свет. Такие маневры несут угрозу не только для самих нарушителей, но и для других участников движения, которые двигаются на свой законный зеленый. И бог с ним, если обходится лишь помятым «железом». Но ведь за перекрестком может оказаться и пешеходный переход, и велодорожка...





Что грозит? Проезд на красный свет карается штрафом в размере 10 МРП (было привлечено за истекший период т.г. - 7 водителей). Создание аварийной обстановки также влечет штраф в размере 10 МРП (привлечено за истекший период т.г. - 3 водителя).





Снимать свадебное видео, высунувшись из окна





Почему нельзя? Элементарная техника безопасности. С человеком, который высунулся из окна автомобиля, может случиться всё что угодно. Это касается, к слову, не только видеооператоров, но и обычных гостей, которые «под хмельком» любят поразвлечься именно таким способом. Любое экстренное торможение автомобиля выбросит горе-пассажира из окна. А если «градус» был высок, то и самому можно выпасть, не удержав равновесие. Высунуться из люка несколько безопаснее, но оттого не намного законнее.





Что грозит? Езда с людьми в окнах - грубое нарушение правил перевозки пассажиров. В этом случае влечет штраф в размере 5 МРП.





За 4 месяца текущего года было привлечено к административной ответственности 42 водителя.





Вешать свадебные номера





Почему нельзя? Даже безобидные надписи «Жених» и «Невеста», наклеенные поверх обычных регистрационных знаков, по законодательству попадают в разряд умышленного сокрытия номеров. Такие регистрационные знаки не считываются мобильными датчиками скорости, чем могут воспользоваться водители свадебных кортежей. Иногда праздничные номера цепляют только спереди, оставляя оригинал сзади, хотя по букве закона и такой подход неправомерен.





Что грозит? Наказание за эти безобидные наклейки может оказаться очень суровым и влечет штраф в размере 10 МРП (привлечено за истекший период т.г. - 5 водителей).





Демонстрировать девиантное поведение





Почему нельзя? В последнее время термин «девиантное (ненормальное. - Ред.) поведение» в сфере деятельности дорожно-патрульной службы появляется все чаще. Раньше сверхагрессивную езду водителей классифицировали как хулиганство, но девианты - это представители «новой волны», полностью игнорирующей основополагающие принципы ПДД. В преломлении на свадебные кортежи девиантное поведение выражается в езде по встречной полосе - в последнее время таких случаев было немало. Мотивацию такой езды понять сложно. Объясним разве что вариант, когда тот же видеооператор стремится сделать яркий план на дороге с одной полосой в каждом направлении. Тут без выезда на «встречку» никак. Однако такой опрометчивый маневр чаще всего заканчивается лобовым столкновением и печальным исходом.





Что грозит? Штраф за подобные игнорирования здравого смысла не предусмотрен и влечет лишение права на управление транспортным средством на срок один год (за истекший период т.г. - 5 водителей были лишены права на управление транспортным средством).





Ко всем этим бедам можно смело добавлять и традиционную для наших дорог езду «подшофе». Зачастую водители кортежей поддаются всеобщим торжествам и злоупотребляют алкоголем. Это, пожалуй, одна из самых суровых административных статей влечет лишения управления транспортным средством на срок три года (за истекший период т.г. выявлен один факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).



