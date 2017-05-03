Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В мае в Астане начнут строить ЛРТ

3 мая 2017, 15:30

Аванс китайским подрядчикам казахстанская сторона уже заплатила.

Столичные власти, наконец, озвучили сроки начала строительства легкорельсового транспорта в Астане. Заместитель акима города Сергей Хорошун сообщил, что приступить к работе планируют в начале мая. То есть, буквально на днях, передает телеканал "Астана".

По словам замакима, в соответствии с подписанным договором строить будет консорциум китайских компаний.

"Ничего не меняется, на сегодня ведутся подготовительные работы, мы планируем в начале мая приступить к работе. Речь идет о выполнении договорных обязательств, обозначенных в договоре. По договору мы обязаны заплатить аванс. Казахстанская сторона свои условия выполнила", - сказал Хорошун.

Ситуацию со строительством легкорельсового транспорта разъяснили и в самой компании «Астана ЛРТ». Там также подтвердили, что Казахстан сегодня полностью готов к реализации проекта. Другими словами, наземное метро в столице может появится через 2 года. Этот срок прописан в договоре.

На сегодня проект оценен в 1, 8 миллиардов долларов. Однако, как отмечают в ТОО, окончательная сумма будет озвучена по результатам разработки проектно-сметной документации. В компании прокомментировали и вопрос возможных штрафных санкций в случае задержки реализации проекта со стороны Казахстана. В рамках реализации данного проекта, отсутствуют межправительственные Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, соответственно, штрафные санкции также отсутствуют.

Легкорельсовый транспорт в Астане планировали запустить еще 6 лет назад. Но сроки постоянно сдвигались. По плану местных властей, наземное метро соединит основные объекты столицы. Общая протяженность более 20 километров.


Фото: dixinews.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...