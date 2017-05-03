В мае в Астане начнут строить ЛРТ

Столичные власти, наконец, озвучили сроки начала строительства легкорельсового транспорта в Астане. Заместитель акима города Сергей Хорошун сообщил, что приступить к работе планируют в начале мая. То есть, буквально на днях , передает , передает телеканал "Астана"





По словам замакима, в соответствии с подписанным договором строить будет консорциум китайских компаний.





"Ничего не меняется, на сегодня ведутся подготовительные работы, мы планируем в начале мая приступить к работе. Речь идет о выполнении договорных обязательств, обозначенных в договоре. По договору мы обязаны заплатить аванс. Казахстанская сторона свои условия выполнила", - сказал Хорошун.





Ситуацию со строительством легкорельсового транспорта разъяснили и в самой компании «Астана ЛРТ». Там также подтвердили, что Казахстан сегодня полностью готов к реализации проекта. Другими словами, наземное метро в столице может появится через 2 года. Этот срок прописан в договоре.





На сегодня проект оценен в 1, 8 миллиардов долларов. Однако, как отмечают в ТОО, окончательная сумма будет озвучена по результатам разработки проектно-сметной документации. В компании прокомментировали и вопрос возможных штрафных санкций в случае задержки реализации проекта со стороны Казахстана. В рамках реализации данного проекта, отсутствуют межправительственные Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, соответственно, штрафные санкции также отсутствуют.





Легкорельсовый транспорт в Астане планировали запустить еще 6 лет назад. Но сроки постоянно сдвигались. По плану местных властей, наземное метро соединит основные объекты столицы. Общая протяженность более 20 километров.







