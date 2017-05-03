Еще трое российских легкоатлетов сознались в употреблении допинга
3 мая 2017, 17:45
19 апреля в употреблении допинга признались пятеро российских легкоатлетов.
Российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов сознались в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА», - говорится в сообщении.
Спортсмены дисквалифицированы на два года, в их пробах обнаружен анаболический стероид туринабол и станозолол.
Напомним, 19 апреля в употреблении допинга признались пятеро российских легкоатлетов.
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