Еще трое российских легкоатлетов сознались в употреблении допинга

3 мая 2017, 17:45

19 апреля в употреблении допинга признались пятеро российских легкоатлетов.

Российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов сознались в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА», - говорится в сообщении.

Спортсмены дисквалифицированы на два года, в их пробах обнаружен анаболический стероид туринабол и станозолол.

Напомним, 19 апреля в употреблении допинга признались пятеро российских легкоатлетов.

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