Аким СКО Кумар Аксакалов встретился с Митрополитом Астанайским и Казахстанским

В Петропавловск прибыл Митрополит Астанайский и Казахстанский. Владыка Александр сопровождает икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Северо-Казахстанская область стала шестым регионом Казахстана, где в пасхальный период побывала чудотворная икона по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Приветствуя гостей, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поблагодарил представителей Русской православной церкви за плодотворную работу в регионе в деле продвижения диалога между государством и религией, вклад в сохранение мира, согласия, взаимопонимания, взаимоуважения.

«Североказахстанцы - представители разных конфессий и национальностей – постоянно работают над приумножением наших общих ценностей. Вместе мы можем преодолевать все трудности. У нас на территории Северного Казахстана, к сожалению, вторую неделю идут паводки, небывалая вода. И что вот примечательно: люди разных национальностей, разных вероисповеданий приходят друг другу на помощь, отзываются и помогают. В такие минуты мы понимаем еще раз, что мы идем в правильном направлении. Тем более, в век глобализации продвижение наших духовных ценностей является важным субъектом нашего государства, человечества и всего общества», - подчеркнул глава региона.





Также аким области отметил, что православные североказахстанцы с нетерпением ждали икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». В свою очередь Митрополит Александр рассказал, что Академия наук Российской Федерации исследовала миро, и этот феномен был признан необъяснимым с физической точки зрения.

«Простая. казалось бы. икона, бумажная, изготовленная в «Софрино» Московской патриархии, мироточит более 20 лет. Она и в Америке побывала, и в Австралии, и в странах СНГ, Украине, Белоруссии, Молдове, и теперь святыня находится здесь. Святейший патриарх подчеркнул, что в год 145-летия учреждения Туркестанской епархии - это духовный подарок от Патриарха жителям нашей Великой степи. Каждый из нас находится под впечатлением от юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана. Это такая прекрасная диалоговая площадка, которая имеется только у нас в Казахстане. Нигде этого нет, и это воистину очень добрая площадка, где люди разных национальностей, разных религиозных взглядов, разных этносов могут собраться с очень правильной и верной целью - чтобы мир и согласие были в нашем общем доме – в Казахстане. Мы вместе с ДУМКом, вместе с нашими мусульманами делаем все, чтобы воистину тот мир и согласие, которые жаждут все люди, были реальным воплощением в жизни нашего государства. Это великая заслуга первого президента, нашего Елбасы», - сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский.





В завершение Митрополит Александр и Кумар Аксакалов обменялись памятными подарками.

Необходимо, отметить, что в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область Митрополит Александр посетил строящийся православный храм в микрорайоне Береке и возводимую мечеть в 20-м микрорайоне.



