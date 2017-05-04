Суд СКО возвратил истцу более 160 млн тенге уплаченной госпошлины

Северо-Казахстанский областной суд возвратил истцу более 160 миллионов тенге уплаченной госпошлины , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной суд.





Судебной коллегией по гражданским делам областного суда рассмотрено дело по иску банка к 12 ТОО о взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое имущество. Ранее между банком и товариществами были заключены соглашения об открытии кредитной линии, по которым банк предоставил заемщикам на условиях срочности, платности, обеспеченности и возвратности кредиты сроком на 12 месяцев на общую сумму 5 миллиардов тенге со ставкой вознаграждения 12,5% годовых от суммы выданного займа.





Однако ответчиками принятые обязательства по возврату займа и начисленного вознаграждения исполнялись ненадлежащим образом. В связи с чем образовалась общая задолженность в размере 4 747 211 461,07 тенге.





В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции стороны обратились с ходатайством о заключении мирового соглашения. По его условиям срок займа продлевается по 01.12.2019 года, ставка вознаграждения за пользование займом устанавливается в размере 16% годовых, а ответчики обязуются внести сумму в размере 156 млн тенге в счет частичного погашения задолженности в срок до 30 сентября 2017 г.





Судебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда утвердила мировое соглашение, истцу возвращена уплаченная государственная пошлина в размере 168 578 173 тенге.





Необходимо отметить, что в Северо-Казахстанской области успешно развивается институт примирительных процедур, так с начала текущего года областным судом урегулированы споры по 14 гражданским делам.



