Суд СКО возвратил истцу более 160 млн тенге уплаченной госпошлины
4 мая 2017, 09:06
В области успешно развивается институт примирительных процедур.
Северо-Казахстанский областной суд возвратил истцу более 160 миллионов тенге уплаченной госпошлины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной суд.
Судебной коллегией по гражданским делам областного суда рассмотрено дело по иску банка к 12 ТОО о взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое имущество. Ранее между банком и товариществами были заключены соглашения об открытии кредитной линии, по которым банк предоставил заемщикам на условиях срочности, платности, обеспеченности и возвратности кредиты сроком на 12 месяцев на общую сумму 5 миллиардов тенге со ставкой вознаграждения 12,5% годовых от суммы выданного займа.
Однако ответчиками принятые обязательства по возврату займа и начисленного вознаграждения исполнялись ненадлежащим образом. В связи с чем образовалась общая задолженность в размере 4 747 211 461,07 тенге.
В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции стороны обратились с ходатайством о заключении мирового соглашения. По его условиям срок займа продлевается по 01.12.2019 года, ставка вознаграждения за пользование займом устанавливается в размере 16% годовых, а ответчики обязуются внести сумму в размере 156 млн тенге в счет частичного погашения задолженности в срок до 30 сентября 2017 г.
Судебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда утвердила мировое соглашение, истцу возвращена уплаченная государственная пошлина в размере 168 578 173 тенге.
Необходимо отметить, что в Северо-Казахстанской области успешно развивается институт примирительных процедур, так с начала текущего года областным судом урегулированы споры по 14 гражданским делам.
Фото: inform.kz
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