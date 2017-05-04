Казахстанцам предлагают пройти техосмотр авто, предоставив только фото
4 мая 2017, 10:31
В Комитете транспорта заявили, что подобные услуги незаконны.
Техосмотр без осмотра. Казахстанцам предлагают пройти ежегодный контроль состояния автомобиля, не покидая дом. Стоимость услуги - 5 тысяч тенге. Водителю нужно всего лишь отправить фотографии машины, и к концу дня ему привезут готовый документ, передает 31 канал.
Страховые агенты предлагают автовладельцам технический осмотр машины с доставкой. Выезжать куда-либо не надо, достаточно отправить фото машины, техпаспорт и написать вид топлива. Документ о прохождении осмотра клиент получит в течение дня. И стоит это 5 тысяч тенге. Все это делается на официальном бланке.
Тем временем, в страховой компании, чьим именем прикрываются агенты, не в курсе происходящего.
АЛЕКСАНДР ТИГАЙ, представитель страховой компании:
- У нас со страховой компанией и агентом заключается договор поручения, в рамках которого страховой агент имеет право выпускать, выписывать страховой полис. Но какие дополнительные услуги он выпускает, страховая компания не несет ответственность.
Тем временем, в Комитете транспорта заявили, что подобные услуги незаконны. За это могут привлечь к суду.
КУАНЫШ ЕРМУХАНОВ, и.о. руководителя управления и контроля на автомобильном транспорте Комитета транспорта МИР РК:
- Проведение дистанционно или без предоставления транспортного средства техническому осмотру имеет признаки нарушения Уголовного кодекса. То есть, мошенничество, лжепредпринимательство, подделка документов.
В страховой компании заявили, что сейчас начато внутреннее расследование по факту подделки техосмотров. В отношении нарушителей обещают принять самые строгие меры. Ну а в Комитете по транспорту призывают автовладельцев при подобных звонках обращаться сразу в полицию.
Фото: zib.com.ua
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