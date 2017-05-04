Министр Бекетаев рассказал о своих занятиях казахским языком
4 мая 2017, 12:08
«Когда я еду в аул, говорю на казахском, с родственниками беседую на казахском».
Министр юстиции РК Марат Бекетаев пообещал в течение года отвечать журналистам помимо русского языка также и на государственном языке, передает корреспондент Zakon.kz.
«В течение года буду отвечать на казахском языке», - сказал он в кулуарах Мажилиса Парламента РК.
По его словам, сейчас он несколько раз в неделю посещает занятия казахским языком.
«Сейчас беру три занятия в неделю. Я себя хорошо ощущаю, потому что когда я еду в аул, говорю на казахском, с родственниками беседую на казахском», - пояснил глава ведомства.
Напомним, в середине января министр национальной экономики Тимур Сулейменов пообещал в течение шести месяцев выучить казахский язык.С 2012 года он занимал должность министра по экономике и финансовой политике в коллегии Евразийской экономической комиссии, в декабре прошлого года был назначен на должность министра. Как пояснял Сулейменов, он несколько лет провел в Москве и забыл родной язык.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: СЦК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857227-ceffc81bbfc6fc195cae589dd65f3acd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...