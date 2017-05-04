Министр Бекетаев рассказал о своих занятиях казахским языком

Министр юстиции РК Марат Бекетаев пообещал в течение года отвечать журналистам помимо русского языка также и на государственном языке, передает корреспондент Zakon.kz





«В течение года буду отвечать на казахском языке», - сказал он в кулуарах Мажилиса Парламента РК.





По его словам, сейчас он несколько раз в неделю посещает занятия казахским языком.





«Сейчас беру три занятия в неделю. Я себя хорошо ощущаю, потому что когда я еду в аул, говорю на казахском, с родственниками беседую на казахском», - пояснил глава ведомства.



