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Министр Бекетаев рассказал о своих занятиях казахским языком

4 мая 2017, 12:08

«Когда я еду в аул, говорю на казахском, с родственниками беседую на казахском».

Министр юстиции РК Марат Бекетаев пообещал в течение года отвечать журналистам помимо русского языка также и на государственном языке, передает корреспондент Zakon.kz.

«В течение года буду отвечать на казахском языке», - сказал он в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

По его словам, сейчас он несколько раз в неделю посещает занятия казахским языком.

«Сейчас беру три занятия в неделю. Я себя хорошо ощущаю, потому что когда я еду в аул, говорю на казахском, с родственниками беседую на казахском», - пояснил глава ведомства.

Напомним, в середине января министр национальной экономики Тимур Сулейменов пообещал в течение шести месяцев выучить казахский язык.С 2012 года он занимал должность министра по экономике и финансовой политике в коллегии Евразийской экономической комиссии, в декабре прошлого года был назначен на должность министра. Как пояснял Сулейменов, он несколько лет провел в Москве и забыл родной язык.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: СЦК

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