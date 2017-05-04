Lister выпустит гражданский родстер за £295,000

Производство начнется в сентябре этого года на базе George Lister Engineering в Кембридже.

Британская нишевая фирма Lister Motor, возобновившая деятельность в 2013 году, впервые выпустит гражданскую версию своего знаменитого гоночного родстера Knobbly. Современный спорткар будет максимально приближен к оригинальной модели, выступавшей в 1950-х годах, с поправкой на системы безопасности, необходимые для омологации.





Производство начнется в сентябре этого года на базе George Lister Engineering в Кембридже. Машины будут собирать под руководством трех инженеров, работавших еще в оригинальной фирме. Дорожный Knobbly получит трубчатое шасси, выполненные вручную алюминиевые кузовные панели, 3,8-литровую 335-сильную рядную шестерку от Jaguar D-Type и четырехступенчатую коробку передач. Благодаря малому весу – всего 787 кг – родстер будет развивать 96 км/ч за 4,3 секунды и разгоняться до максимальных 291 км/ч. В качестве альтернативы предложат 4,2-литровый 355-сильный двигатель на базе блока от Jaguar XK120. Стоить эти модификации будут £295,000 и £225,000 соответственно.





Lister Motor соберет всего десять таких машин. Поставки покупателям начнутся в июне 2018 года.



