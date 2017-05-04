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9 казахстанцев - узников концлагерей фашистской Германии получили по €2500

4 мая 2017, 14:49

Всего подано заявок от 12 казахстанцев.

Казахстанцы, плененные во время Второй мировой войны в концлагерях фашистской Германии, получают компенсации от правительства Германии, сообщает МИА «Казинформ».

На данный момент 9 казахстанцев уже получили компенсацию по 2500 евро, всего подано заявок от 12 казахстанцев. Об этом сообщил главный эксперт Архива Президента РК Мухаммед Жылгелдинов на открытии выставки «Казахстан в Великой Отечественной войне: уроки истории», организованной совместно с Объединением музеев Алматы и приуроченной ко Дню Победы.

«С февраля 2015 года в Архиве Президента в рамках проекта «Казахстанцы на Второй мировой войне: факты, сведения, литература» проводится сбор сведений для базы данных. В рамках проекта создан сайт, уже имеется информация о судьбах более 35 тысяч казахстанцев во время войны. Сбор сведений продолжается. Благодаря проекту удалось найти наших соотечественников, плененных в концлагеря во время войны. Всего их оказалось 12-13 человек. Совпало, что по решению правительства Германии с сентября 2015 года оставшимся в живых бывшим советским узникам нацистских концлагерей выплачивается компенсация в размере 2500 евро. Мы помогли подать заявления казахстанцам, подходящим под эти критерии, и на данный момент 9 человек уже получили компенсацию в размере 2500 евро каждый»,- говорит Мухаммед Жылгелдинов.

Сейчас к поиску казахстанцев, плененных во время Второй мировой войны в фашистских концлагерях, подключилось Министерство здравоохранения РК.

«Ведомство помогает нам собирать сведения в каждой области о военных. Перед отправкой заявки в Германию необходимые документы направляются к нам в Архив президента, где мы все данные перепроверяем, заносим в нашу базу, после чего отправляем правительству Германии. Там повторно проверяют все сведения, поэтому процесс утверждения занимает порядка 1,5 месяцев», - сказал Мухаммед Жылгелдинов.

Срок подачи заявок на данную компенсацию заканчивается в сентябре 2017 года, поэтому в Архиве президента призывают всех оставшихся в живых бывших узников фашистских концлагерей поторопиться с подачей заявлений на компенсацию.

Фото: Корреспондент

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