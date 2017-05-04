9 казахстанцев - узников концлагерей фашистской Германии получили по €2500

На данный момент 9 казахстанцев уже получили компенсацию по 2500 евро, всего подано заявок от 12 казахстанцев. Об этом сообщил главный эксперт Архива Президента РК Мухаммед Жылгелдинов на открытии выставки «Казахстан в Великой Отечественной войне: уроки истории», организованной совместно с Объединением музеев Алматы и приуроченной ко Дню Победы.

« С февраля 2015 года в Архиве Президента в рамках проекта «Казахстанцы на Второй мировой войне: факты, сведения, литература» проводится сбор сведений для базы данных. В рамках проекта создан сайт, уже имеется информация о судьбах более 35 тысяч казахстанцев во время войны. Сбор сведений продолжается. Благодаря проекту удалось найти наших соотечественников, плененных в концлагеря во время войны. Всего их оказалось 12-13 человек. Совпало, что по решению правительства Германии с сентября 2015 года оставшимся в живых бывшим советским узникам нацистских концлагерей выплачивается компенсация в размере 2500 евро. Мы помогли подать заявления казахстанцам, подходящим под эти критерии, и на данный момент 9 человек уже получили компенсацию в размере 2500 евро каждый »,- говорит Мухаммед Жылгелдинов.



