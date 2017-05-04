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BMW обновила свой самый маленький спорткар

4 мая 2017, 15:19

Как и в случае с BMW M4, обновившимся ранее в этом году, рестайлинг M2 вышел очень скромным.

В Сети появились первые изображения обновленного BMW M2. Их опубликовали на бельгийском сайте автопроизводителя в версии для iPad.

Как и в случае с BMW M4, обновившимся ранее в этом году, рестайлинг M2 вышел очень скромным – с первого взгляда заметить отличия довольно сложно, но они имеются. В частности, модернизации подверглись головные фары и задние фонари. Фотографии салона пока не опубликованы. Нет и информации по мотору, но он, скорее всего, остался прежний – рядная 370-сильная турбошестерка объемом 3,0 литра.



Уже давно ходят слухи о том, что BMW готовит более «злую» версию M2. Недавно компания представила M4 CS – новый уровень настройки спорткаров, заполняющий ишу между M4 Competition и M4 GTS. Скорее всего, аналогичный вариант появится и у M2. Такое купе получит прибавку мощности, сниженную за счет использования карбоновых деталей массу и ряд других технических улучшений.

Текст: Александр Орехов
Фото: BMW

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