BMW обновила свой самый маленький спорткар

Как и в случае с BMW M4, обновившимся ранее в этом году, рестайлинг M2 вышел очень скромным.

В Сети появились первые изображения обновленного BMW M2. Их опубликовали на бельгийском сайте автопроизводителя в версии для iPad.





Как и в случае с BMW M4, обновившимся ранее в этом году, рестайлинг M2 вышел очень скромным – с первого взгляда заметить отличия довольно сложно, но они имеются. В частности, модернизации подверглись головные фары и задние фонари. Фотографии салона пока не опубликованы. Нет и информации по мотору, но он, скорее всего, остался прежний – рядная 370-сильная турбошестерка объемом 3,0 литра.













Уже давно ходят слухи о том, что BMW готовит более «злую» версию M2. Недавно компания представила M4 CS – новый уровень настройки спорткаров, заполняющий ишу между M4 Competition и M4 GTS. Скорее всего, аналогичный вариант появится и у M2. Такое купе получит прибавку мощности, сниженную за счет использования карбоновых деталей массу и ряд других технических улучшений.



