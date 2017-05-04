В Алматы пройдет велопробег посвященный Дню Победы и защитника Отечества

4 мая 2017, 15:41

Движение автотранспорта будет частично ограничено.

В воскресенье, 7 мая в Алматы состоится очередной велопробег, посвященный Дню Победы и защитника Отечества, в рамках городской программы по развитию массового спорта «Спорттық Алматы», сообщает Zakon.kz.

По традиции любители еженедельных велопробегов соберутся в 08:30 часов на территории БЦ «Нурлы Тау» и получат стартовые номерки от организаторов для розыгрыша ценных призов на финише.

В этот раз протяженность маршрута составляет 13 км. Участники велопробега стартуют в 09:00 и в западном направлении поедут по проспекту Аль-Фараби до улицы Розыбакиева, затем спустятся до Абая и финишируют на Центральном стадионе города. Движение автотранспорта будет частично ограничено.

На финише участников ждет небольшой праздничный концерт и розыгрыш ценных призов, главные призы - велосипеды.

В целях безопасности, обязательным требованиям ко всем участникам является наличие защитных шлемов.


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