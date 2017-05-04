Финансовые гарантии «Барыса» соответствуют регламенту КХЛ
4 мая 2017, 15:48
Не соответствующие регламенту клубы не называются, в то же время астанинский «Барыс» значится среди 16-ти команд, которые уже официально допущены к регулярному чемпионату 2017/18.
Документы только 16 клубов лиги из 29 в настоящий момент соответствуют регламенту лиги, среди них и единственный представитель в КХЛ от Казахстана - ХК «Барыс», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Все клубы, выступавшие в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в конце мая будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18», - сообщает официальный сайт КХЛ.
Не соответствующие регламенту клубы не называются, в то же время астанинский «Барыс» значится среди 16-ти команд, которые уже официально допущены к регулярному чемпионату 2017/18.
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