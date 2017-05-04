Финансовые гарантии «Барыса» соответствуют регламенту КХЛ

Не соответствующие регламенту клубы не называются, в то же время астанинский «Барыс» значится среди 16-ти команд, которые уже официально допущены к регулярному чемпионату 2017/18.

Документы только 16 клубов лиги из 29 в настоящий момент соответствуют регламенту лиги, среди них и единственный представитель в КХЛ от Казахстана - ХК «Барыс», передаёт корреспондент МИА « передаёт корреспондент МИА « Казинформ ».





«Все клубы, выступавшие в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в конце мая будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18», - сообщает официальный сайт КХЛ.





Не соответствующие регламенту клубы не называются, в то же время астанинский «Барыс» значится среди 16-ти команд, которые уже официально допущены к регулярному чемпионату 2017/18.



