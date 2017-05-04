В Кызылординской области продолжается рост поголовья скота

В регионе проводится активная работа по созданию сельскохозяйственных производственных кооперативов.

По итогам 2016 года почти по всем видам скота численность поголовья превысила уровень самого успешного 1993 года.





В регионе проводится активная работа по созданию сельскохозяйственных производственных кооперативов. Подробнее об этом рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Бахыт Жаханов.





- С 2016 года создано 178 сельхозкооперативов, объединивших более 1200 мелкотоварных производств. В том числе 40 кооперативов создано в результате объединения 700 личных подсобных хозяйств. Особый акцент делается на развитии сельхозкооперативов мясного и молочного направления, - рассказал Б. Жаханов.



