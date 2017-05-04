Участники Астанинского процесса согласились создать зоны по деэскалации конфликта в Сирии

Участники Астанинского процесса подписали меморандум о создании зон по деэскалации конфликта в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сегодня в столице Казахстана сделал глава министерства иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Текст заключения встреч от имени Ирана, России, Турции, которые являются странами-гарантами Астанинского процесса:





«Приняв участие в четвёртой международной встрече по Сирии в Астане 3-4 мая 2017 года, делегации Исламской республики Иран, Российской Федерации и Республики Турции. Вновь подтверждая решимость, суверенность и независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, и убеждение в том, что военный сценарий недопустим в сирийском конфликте, и конфликт может быть разрешён только через мирный процесс и посредством реализации резолюции 2254 Совбеза ООН.





Подведя итоги их сотрудничества, направленное на прекращение сирийского конфликта и в реализации режима прекращения огня, которые были достигнуты на встречах высокого уровня в Астане 14-15 марта, также, как и заключение технического заседания в Тегеране 18-19 апреля. Выражая их решимость сократить уровень насилия на местах и укрепить режим прекращения огня. Подчеркивая необходимость в обеспечении оперативного, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в зоны конфликта.





Принимая меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, который предусматривает установление зоны деэскалации с целью прекратить насилие, улучшить гуманитарную ситуацию и создать благоприятные условия для продвижения процесса и политического решения сирийского конфликта. Подчеркивая необходимость в принятии мер укрепления доверия всеми сторонами в Сирии и приветствуем участие спецпосланника ООН по Сирии, учитывая, что новый раунд Женевских переговоров, который будет проведён к концу мая и подчеркивая существенную важность Астанинских встреч в плане дополнения и содействия Женевскому процессу.





Призываем всех членов международного сообщества внести вклад в процесс и найти долговременное решение сирийскому конфликту. Благодарим Президента РК и власти Казахстана за проведение международных встреч по Сирии в Астане».





Татьяна Ковалева, Астана.



