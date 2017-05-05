Жительница Петропавловска судится с детьми из-за алиментов

Из пятерых детей Камии-апай сейчас живы четверо, но ни один из них своей матерью не интересуется.

Жительница Петропавловска судится с родными детьми из-за алиментов. Настойчивая пенсионерка уже добилась принудительной помощи от среднего сына, теперь подала иск на старшего. И намерена взыскать алименты с дочери, которая живет в Астане. Помогать добровольно дети отказываются, заявляя, что мать никогда не занималась их воспитанием , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " КТК ".

Так начинается разбирательство между многодетной матерью и её сыном. Камия Мукашева требует со своего чада алименты. Правда, в суд по состоянию здоровья 73-летняя пенсионерка прийти не смогла и не слышала, что думает о ней её первенец. Но и сама в долгу не осталась.





Камия Мукашева рассказывает, как над ней якобы издевался 50-летний сын Марлен. Из пятерых детей Камии-апай сейчас живы четверо, но ни один из них своей матерью не интересуется.





Камия Мукашева, многодетная мать:





- Все тяготы жизни легли на мои плечи, пятеро детей, мал мала меньше. Днем в школе работала, русский язык, литературу вела, вечером шла на ток - с 8 до 2 часов ночи, поэтому у меня сейчас позвоночная грыжа, в общем, букет болезней.





С тем, что дети ее не любят Камия-апай, кажется, смирилась, но рассудила, что в старости они все равно должны ее содержать. Сначала отсудила алименты в 7 тысяч тенге от своего среднего сына Марбулана, потом подала на старшего Марлена. И тот, и другой в суде жаловались на вздорный характер матери и ее постоянные отлучки из дома. Детей, говорят, любил и воспитывал только отец, теперь уже покойный.





Марлен Мукашев:





- Она трёкала везде языком своим поганым, а кто за язык будет отвечать? Она не била, она не держала свой язык за зубами.





Когда судья предложила мировое соглашение, неожиданно начался настоящий торг, словно на базаре. Представитель пенсионерки вначале просил что-то около 20 тысяч в месяц, сын давал в четыре раза меньше.





- Пять тысяч, все, выделить могу ей из своего бюджета.





В итоге сторговались на семи тысячах в месяц. Марлен согласился перечислять деньги матери из своей зарплаты слесаря в 42 тысячи. К слову, сама Камия-апай имеет среднюю по нынешним временам пенсию в 65 тысяч тенге. К этой сумме теперь нужно приплюсовать 14 тысяч, которые она должна получать от двух своих сыновей. Марлен пообещал платить исправно, а вот Марбулан имеет задолженность по алиментам уже 4 месяца.





Теперь многодетная мать намерена взяться за дочь, которая живет в Астане. Есть у нее и третий сын, но он якобы в розыске. Сами дети: три брата и сестра, друг с другом тоже не общаются.





Галина Базаева.



