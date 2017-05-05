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Цена нефти марки Brent упала до отметки $46,63 за баррель

5 мая 2017, 11:14

В последний раз стоимость фьючерса этого сорта нефти находилась ниже $47 за баррель 29 ноября 2016 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% и составила $46,63 за баррель, передает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $47 за баррель 29 ноября 2016 года.

При этом, по данным на 06:24 мск, снижение стоимости составляло 0,93%. Цена нефти впервые с 30 ноября 2016 года упала ниже $48 за баррель, составив $47,85, свидетельствовали данные торгов.

В то же время нефть марки WTI на торгах в Лондоне подешевела на 2% - до $44,55 за баррель.

Вслед за падением цен на нефть рубль продолжает ослабевать к доллару и евро. Так, накануне курс евро превысил 64 рубля впервые с 3 февраля 2017 года. Курс доллара превысил 58 руб. впервые с 22 марта 2017 года.

Фото © AP Photo/Hasan Jamali, File

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