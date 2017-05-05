Бозумбаев: Добыча нефти в Казахстане выросла
5 мая 2017, 12:47
В первом квартале 2017 года Казахстан добыл нефти на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил на пресс-конференции в правительстве итоги за первый квартал по нефтедобывающей отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.
«За января-апрель мы произвели 28 миллионов 210 тысяч тонн нефти, что примерно, если с аналогичным периодом за четыре месяца прошлого года брать, это где-то 107,5% выше, чем в прошлом году. Переработали мы тоже прилично - 4 миллиона 540 тысяч - это где-то 107,3%. Объем у нас растет», - сказал он.
В то же время вырос экспорт нефти.
«Экспорт нефти составил 23 миллиона 90 тысяч тонн - это 108,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча газа составила за четыре месяца 17 миллиардов 630 тысяч кубов - это где-то 113,7% по сравнению с прошлым годом. Добыча угля и добыча угля – 35 миллионов 600 тысяч тонн - это где-то 118,7% по сравнению с прошлым годом. У нас все показатели такие достаточно хорошие и позитивные. Тренд хороший, отрасль развивается», - перечислил глава ведомства.
При этом министр добавил, что обязательства, взятые Казахстаном в рамках соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не ОПЕК, по итогам полугодия будут выполнены.
«Если все в баррели перевести, то можно четко понять, что обязательства наши были миллион 700 баррелей в сутки минус 20 тысяч - мы в феврале их перевыполнили. Мы снизили где-то 37 тысяч баррелей. В феврале мы добыли немного больше - где-то чуть больше, чем 1,7 миллиона, в марте тоже. В апреле - сейчас пересчитываем, разная плотность на разных месторождениях, но мы близки будем к выполнению обязательств. В мае предполагаем, что добыча несколько снизится в связи с погодными условиями и ремонтами и в июне тоже, что позволит нам выполнить наши обязательства по итогам полугодия», - добавил М. Бозумбаев.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: fdlx.com
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