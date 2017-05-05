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Tesla раскрыла подробности о Semi и Model Y

5 мая 2017, 15:22

аск также заверил, что электрический тягач будет выгоднее дизельных в плане себестоимости перевозок.

Tesla отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2017 года, после чего глава компании Илон Маск раскрыл дополнительные сведения о двух новых моделях, которые появятся в обозримом будущем – тягаче Semi и компактном кроссовере Model Y.

Грузовик Tesla Semi, первое изображение которого мы уже видели несколько дней назад, позаимствует электромоторы и другие компоненты у пятидверки Model 3, которая встанет на конвейер этим летом. Благодаря этому шагу издержки на производство обеих моделей существенно сократятся. Маск также заверил, что электрический тягач будет выгоднее дизельных в плане себестоимости перевозок. Ранее он уже говорил, что Tesla Semi превзойдет аналоги на тяжелом топливе по грузоподъемности и запасу хода. Судя по всему, машину явно готовят к серии, хотя для начала компания представит прототип – он дебютирует в этом сентябре.

По поводу Tesla Model Y долгое время считалось, что этот кроссовер построят на той же платформе, что и Model 3, но теперь Маск заявил, что компактный SUV получит новую архитектуру. Выпускать новинку будут на отдельной линии с высокой степенью автоматизации. Премьера «младшего брата» Model X состоится в конце 2019-го или начале 2020 года.

Текст: Александр Орехов
Фото: Tesla

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