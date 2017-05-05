Почему падает тенге и что будет дальше

"Такое снижение цен на нефть вызывает беспокойство, = сказал в интервью Sputnik Казахстан экономист "Astana Best Consulting Group" Арман Байганов. – На сегодняшний день достаточно много факторов говорят о том, что укрепления тенге пока ожидать не стоит, но нефть – это главный".

По словам экономиста, в новейшей истории экономики Казахстана, конечно же, были ситуации, когда нефть дешевела, а тенге дорожал и наоборот - когда, несмотря на восстановление стоимости нефти, тенге слаб, но конкретно сейчас наша валюта реагирует на российский рубль, который падает вслед за нефтью.





- Если страны ОПЕК не договорятся о пролонгации предыдущих соглашений, чтобы поддержать цены на рынке, то падение рубля, а вслед за ним и тенге, может быть значительным.





- То есть судьба рубля, а из-за него и тенге, сейчас зависит от того, смогут ли договорится страны входящие в картель или нет?





- Пролонгация сокращения добычи нефти в ОПЕК, конечно же, повлияет на котировки нефти, хотя не так сильно, как хотелось бы. Недавно президент США Дональд Трамп снял запрет на добычу на шельфе Арктики и Атлантики, и теперь нефтяные компании могут там добывать нефть не только для собственных нужд, но и, скорее всего, на экспорт. Это первое. Во-вторых, оптимизма в отношении повышения цен на "черное золото" не добавляет рост добычи в Соединенных штатах, который показывает еженедельная отчетность. И третье — это влияние спекулянтов, работающих против дорогой нефти. Кроме этого, недавно банк России снизил базовую ставку на 0,5%. Ликвидность на рынке повысилась, что также способствовало ослаблению российской валюты.