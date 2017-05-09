Бой "Канело" - Головкин будет интереснее поединка Мейвезер - Пакьяо

По его словам, в сентябрьской схватке будет много безостановочных действий.

Как известно, самый долгожданный поединок в мире бокса состоялся в мае 2015 года при участии Флойда Мейвезера-младшего и Мэнни Пакьяо. Однако этот бой разочаровал фанатов, которые надеются, что Геннадию Головкину и Саулю "Канело" Альваресу удастся показать более интересный бокс, передает Vesti.kz.





На это очень рассчитывает и глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.





"В отличие от боя Мейвезер - Пакьяо, встреча "Канело" и Головкина будет более зрелищной. Это самый ожидаемый бой, так в свое время мы ждали поединка Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера. Но разница в том, что в сентябрьской схватке будет много действий, безостановочных действий. И поэтому мы называем этот бой Bombs Away (Снаряды запущены)", - приводит слова Де Ла Хойя Boxingscene.com.





Напомним, что поединок Мейвезера и Пакьяо состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе в мае 2015 года и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Мейвезеру: 118-110, 116-112, 116-112.





Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону в поединке будут стоять все титулы казахстанца, который владеет поясами чемпиона мира в среднем по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.



