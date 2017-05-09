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В Актюбинской области празднуют 72-ю годовщину Великой Победы

9 мая 2017, 14:30

Сегодня в Актюбинской области проживают 92 участника и инвалида Великой Отечественной войны.

Торжественные митинги памяти павшим в годы войны, а также концертные программы, посвященные Дню Победы , проходят во всех районах области и Актобе, сообщает пресс-служба акима области.

Сегодня на площади у Обелиска Славы "Вечный огонь" собрались ветераны войны и труда, военные, жители и гости города. Каждый из них пришел отдать дань памяти и уважения защитникам Отечества, отстоявшим свободу и подарившим потомкам мирное небо над головой.

Присутствовавшие почтили память павших воинов минутой молчания.

Аким области Бердыбек Сапарбаев возложил цветы к Обелиску Славы и памятнику Героя Советского союза Алии Молдагуловой.



По традиции в областном центре состоялось шествие Бессмертного полка, более двадцати тысяч человек прошли по центральному проспекту с цветами и портретами тех, кто героически воевал против фашизма. Аким области присоединился к шествию и вместе с ними пришёл в парк имени Первого президента, где состоялось театрализованное представление о войне.

- День Победы – это праздник, ставший символом героизма и мужества нашего народа. Мы преклоняемся и гордимся подвигом отцов и дедов. В Казахстане принимаются все меры для того, чтобы окружить вас вниманием и заботой. По поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева все ветераны обеспечены жильём, санаторно-курортным оздоровлением, лекарствами. Это лишь малая часть того, что мы можем сделать для вас. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед солдатами Победы. Дорогие ветераны, труженики тыла, благодарим вас за ваш подвиг, за Победу! - сказал аким области, обращаясь к солдатам войны.

После выступления артистов, всех желающих пригласили отведать традиционной солдатской каши в палатках полевой кухни.


Специально к празднованию Дня Победы были организованы конные соревнования.

Как известно, в годы ВОВ из Актюбинской области на фронт отправились 122 тысячи актюбинцев. 36 тысяч 192 солдата так и не вернулись домой. В Актобе были сформированы легендарные 312 стрелковая дивизия и 101 отдельная стрелковая бригада. 35 актюбинцев за свои беспримерные подвиги удостоены звания Героя Советского Союза.

Сегодня в Актюбинской области проживают 92 участника и инвалида Великой Отечественной войны.



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