В Атырауской области на байге разыграли автомобиль
9 мая 2017, 19:19
В соревнованиях принимали участие команды с запада Казахстана – сборные ЗКО, Мангистау, Актобе и Атырауской области.
Сегодня, 9 мая, в Махамбетском районе Атырауской области прошли соревнования по аламан-байге и кокпару. Призы между собой разыграли 100 участников, мероприятие собрало более 3 тысяч зрителей.
В соревнованиях принимали участие команды с запада Казахстана – сборные ЗКО, Мангистау, Актобе и Атырауской области.
Соревнование собрало более трех тысяч зрителей, для которых помимо основных мероприятий были приготовлены зрелищные выступления борцов, спортивные игры, а также национальные угощения. За организацию мероприятия отвечал акимат Махамбетского района.
- Это событие мы приурочили к 72-летию дня Победы, - рассказал аким Махамбетского района Алимухамед Куттымуратулы. – Нас активно подержали жители района, сразу же нашлись предприниматели, которые помогли с призовым фондом.
Первое место в аламан-байге занял 14-летний Багдаулет Мендыбаев из Мангистау. Как признался юный спортсмен, в подобных соревнованиях он участвует уже 3 года, и в 11 лет выиграл свой первый автомобиль. За победу в этой байге Багдаулет получил «Уаз – Патриот», по словам победителя это его шестой призовой автомобиль за три года. Серебряные и бронзовые призеры аламан-байги получили по 700 и 400 тысяч тенге соответственно.
В соревнованиях по кокпару всех обошла сборная Махамбетского района – спортсмены получили первый приз в 400 тысяч тенге.
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