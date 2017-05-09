Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Атырауской области на байге разыграли автомобиль

9 мая 2017, 19:19

В соревнованиях принимали участие команды с запада Казахстана – сборные ЗКО, Мангистау, Актобе и Атырауской области.

Сегодня, 9 мая, в Махамбетском районе Атырауской области прошли соревнования по аламан-байге и кокпару. Призы между собой разыграли 100 участников, мероприятие собрало более 3 тысяч зрителей.

В соревнованиях принимали участие команды с запада Казахстана – сборные ЗКО, Мангистау, Актобе и Атырауской области.

Соревнование собрало более трех тысяч зрителей, для которых помимо основных мероприятий были приготовлены зрелищные выступления борцов, спортивные игры, а также национальные угощения. За организацию мероприятия отвечал акимат Махамбетского района.

- Это событие мы приурочили к 72-летию дня Победы, - рассказал аким Махамбетского района Алимухамед Куттымуратулы. – Нас активно подержали жители района, сразу же нашлись предприниматели, которые помогли с призовым фондом.

Первое место в аламан-байге занял 14-летний Багдаулет Мендыбаев из Мангистау. Как признался юный спортсмен, в подобных соревнованиях он участвует уже 3 года, и в 11 лет выиграл свой первый автомобиль. За победу в этой байге Багдаулет получил «Уаз – Патриот», по словам победителя это его шестой призовой автомобиль за три года. Серебряные и бронзовые призеры аламан-байги получили по 700 и 400 тысяч тенге соответственно.

В соревнованиях по кокпару всех обошла сборная Махамбетского района – спортсмены получили первый приз в 400 тысяч тенге.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...