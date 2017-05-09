В Атырауской области на байге разыграли автомобиль

В соревнованиях принимали участие команды с запада Казахстана – сборные ЗКО, Мангистау, Актобе и Атырауской области.

Сегодня, 9 мая, в Махамбетском районе Атырауской области прошли соревнования по аламан-байге и кокпару. Призы между собой разыграли 100 участников, мероприятие собрало более 3 тысяч зрителей.





В соревнованиях принимали участие команды с запада Казахстана – сборные ЗКО, Мангистау, Актобе и Атырауской области.





Соревнование собрало более трех тысяч зрителей, для которых помимо основных мероприятий были приготовлены зрелищные выступления борцов, спортивные игры, а также национальные угощения. За организацию мероприятия отвечал акимат Махамбетского района.





- Это событие мы приурочили к 72-летию дня Победы, - рассказал аким Махамбетского района Алимухамед Куттымуратулы. – Нас активно подержали жители района, сразу же нашлись предприниматели, которые помогли с призовым фондом.





Первое место в аламан-байге занял 14-летний Багдаулет Мендыбаев из Мангистау. Как признался юный спортсмен, в подобных соревнованиях он участвует уже 3 года, и в 11 лет выиграл свой первый автомобиль. За победу в этой байге Багдаулет получил «Уаз – Патриот», по словам победителя это его шестой призовой автомобиль за три года. Серебряные и бронзовые призеры аламан-байги получили по 700 и 400 тысяч тенге соответственно.





В соревнованиях по кокпару всех обошла сборная Махамбетского района – спортсмены получили первый приз в 400 тысяч тенге.



