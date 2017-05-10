Стали известны условия боя Головкин — Альварес
10 мая 2017, 02:00
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
Промоутер Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) Оскар де ла Хойя прокомментировал условия, на которых пройдет бой с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
— Что вы скажете о деталях боя? Может быть, кэтчвейт или какие-либо ограничения по перчаткам?
— Сразу давайте отметим, что это будет действительно самый настоящий бой в среднем весе, в 160 фунтах. Оба парня будут драться в 10-унцевых перчатках. Пункта о регидратации нет. Это обычный бой в 160 фунтах, вот и всё, — сказал де ла Хойя.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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