Президент РК подписал поправки по вопросам использования воздушного пространства

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Закон направлен на гармонизацию национального законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации со стандартами Международной организации гражданской авиации, повышение уровня безопасности полетов и эффективности регулирования авиационной деятельности.





Ранее отмечалось, что поправки направлены на усиление контроля качества авиационных услуг путем разработки и утверждения аэропортами программы по контролю качества авиационных услуг; обеспечение безопасности полетов путем закрепления ответственности медицинских экспертов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, авиационного персонала и должностных лиц; развитие малой авиации, в том числе путем освобождения эксплуатантов воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации от уплаты сборов за аэронавигационное обслуживание, а также на ведение учета беспилотных летательных аппаратов.





Также в законе обозначено, что потребление табачных изделий на борту воздушного судна относится к ситуациям, угрожающим безопасности полета. Помимо этого, установлено право выбора для пилотов легкой и сверхлегкой авиации проходить медицинское освидетельствование в авиационном медицинском центре или у авиационного медицинского эксперта, а также закрепления оснований приостановления и отзыва сертификата авиационного медицинского эксперта. Также законодательно закрепляется эксплуатация беспилотных летательных аппаратов путем введения их учета и установления требований к эксплуатантам по передаче данных о планируемых полетах беспилотных летательных аппаратов, вводятся новые понятия: «директива по летной годности», «поставщик услуг наземного обслуживания», направленные соответственно на обеспечение безопасной эксплуатации воздушного судна и развитие конкуренции в сфере оказания аэропортных услуг.





Кроме того, поправки предусматривают признание аэропортов, обслуживающих пассажиров в количестве менее 300 тыс. человек в год, субъектами малой мощности в сфере естественной монополии, что позволит региональным аэропортам перейти на упрощенную процедуру утверждения тарифов; конкретизацию компетенции уполномоченного органа в сфере гражданской авиации по осуществлению контроля и надзора за обеспечением безопасности полетов при аренде эксплуатантами воздушных судов без экипажа, зарегистрированных в иностранном государстве, а также воздушных судов, зарегистрированных в Казахстане и арендуемых без экипажа на территориииностранного государства.





Поправками вносятся изменения и дополнения в восемь законодательных актов РК.



