Любитель красивых женщин и лошадей. Кто такой "Канело" и почему он стал соперником GGG

16 сентября 35-летний казахстанец Геннадий Головкин встретится с 26-летним мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, и этот бой претендует стать самым большим событием в профессиональном боксе за 12 месяцев. Подробнее о сопернике GGG - в материале корреспондента Подробнее о сопернике GGG - в материале корреспондента Vesti.kz.





Наконец-то. То, о чем говорили несколько лет свершилось. Два главных агрессора современности столкнутся на ринге и выявят, кто же из них сильнее. Если о GGG мы знаем почти все, то мексиканец - это "новая книга". А ведь "Канело" тоже феномен спорта.





1. Младший брат





Саул Альварес Сантос Барраган, более известный как Сауль "Канело" Альварес, родился в Сан-Агустин, Халиско, 18 июля 1990 года. Он младший сын Сантоса Альвареса и Аны Марии Барраган. У Сауля шесть братьев и сестра: Ригоберто, Ана Эльда, Даниэль Джованни, Хосе Рикардо, Гонсало, Виктор Альфонсо и Хуан Рамон.





Как не редко бывает в спортивных семьях, все братья Сауля занимались боксом, но только он и его старший брат Ригоберто добились заметных успеха. Ригоберто начал профессиональную карьеру в 2000 году и почти за 12 лет выиграл 27 боев (лишь в четырех встречах он уступил). Был "временным" чемпионом WBA в первом среднем весе, а вот на пути к полноценному титулу был разгромлен американцем Остином Траутом. Через два года Сауль "отомстит" за брата и отберет у Траута пояса чемпиона мира по версиям WBA и WBC.





На счету 30-летнего Рамона Альвареса 24 победы, шесть поражений и две ничьи (16 досрочных побед). 35-летний Рикардо Альварес провел 30 боев (24-3-3, 14 КО).









2. Первые перчатки и "веснушки"





Ригоберто Барраган был не только страшим братом Саулю, но и его наставником. В 10 лет нынешняя звезда бокса получил в подарок от брата свои первые перчатки. Кроме того, Ригоберто стал тренировать младшего брата. Зачем же Сауль пошел в бокс? Всему виной не семейная традиция, а внешний вид подростка.





Его дразнили "веснушчатым", и он хотел дать достойный отпор обидчикам. Что касается прозвища "Канело", то оно пришло позже. После перехода на профессиональный ринг один из менеджеров Сауля Хосе Рейносо называл по-отечески "Канелито", но с возрастом осталось только "Канело". Отец и все братья "рыжего" Сауля - темноволосые. Цвет волос "Канело", который можно перевести и как коричневый, унаследовал от матери.





3. Профи дебют и любительский "рекордс"





Сауль Альварес дебютировал на профессиональном ринге когда ему едва исполнилось 15 лет. За четыре раунда мексиканец разобрался с 18-летним соотечественником Абрахамом Гонсалесом и начал свой путь профи-путь. Продвижением будущей мексиканской звезды занялись известные в боксерском мире Рейносо - Хосе и Эдди.





Единственным, кто не проиграл набиравшему ход Саулю (бой с Флойдом Мейвезером не в счет), стал другой мексиканец Хорхе Хуарес. 17 июня 2006 года судейская бригада той встречи увидела на ринге ничью: один рефери не смог определится с победителем, а оставшиеся двое отдали свои предпочтения в противоположные стороны.





Сейчас на счету Альвареса 51 встреча и лишь один проигрыш. Не менее ярким он был и в любителях. Дважды призер юниорского чемпионата Мексики выиграл 42 боя из 44-х проведенных. И когда Геннадий Головкин только готовился к дебюту среди профессионалов, Альварес уже завершил с "любителями", и выиграл четыре встречи на профи-ринге.









4. Хобби, женщины и семья





Сауль любит лошадей. Есть история, что однажды в детстве он несколько недель выхаживал заболевшего жеребенка и с тех пор прикипел к парнокопытным. Уже став профессиональным боксером Альварес прикупил двух лошадей - "копий" того жеребенка.





Есть у звездного мексиканца и другая страсть - красивые женщины. Ему приписывают романы со многими красотками американского континента. Среди них мексиканские актрисы Синтия Родригес и Кейт Дель Кастильо. Его последней "жертвой" стала модель и телерепортер Марисоль Гонсалес, выигравшая в 2003 году конкурс Miss Mexico Universe.









У 26-летней звезды профи-бокса есть дочь. Родилась она, когда Саулю было всего лишь 17 лет. Зовут ее Эмили.





5. Бой с Мейвезером: победа или поражение?





Сейчас Альварес главная звезда профессионального бокса. Свой первый бой в США "Канело" провел в октябре 2008 года, но свой статус восходящего к престолу короля подтвердил только в 2013. Сначала он победил небитого прежде Остина Траута, а потом добился встречи с Флойдом Мейвезером. Правда, вопреки ожиданиям, в том поединке не смотрелся ярко и агрессивно, как привыкли болельщики.









Но "Канело" выиграл другой бой - с американским боксерским рынком! Он стал востребован у телевизионщиков, а его фанатский сектор продолжал расти. Теперь, когда Мейвезер снова ушел, именно Альварес имеет отличные шансы занять его место. Утвердиться он в этом, если 16 сентября успешно отбоксирует с Головкиным в Лас-Вегасе.





В перспективе победитель пары Головкин-Альварес может получить шанс на бой с Мейвезером, как предлагает промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя.





Фото с сайтов BoxingScene.com (1), enelbrasero.com (3), Getty Images (2 и 4)



