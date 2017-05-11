Нацбанк Китая девальвировал юань

На торгах в среду курс китайского юаня к доллару США продемонстрировал рекордное за всю весну ослабление.

Финансовые власти Китая сдержали слово, данное местным экспортёрам, и девальвировали национальную валюту. На торгах в среду курс китайского юаня к доллару США продемонстрировал рекордное за всю весну ослабление. Регулятор решился на контролируемое обесценивание, чтобы сдержать отток капитала и застраховать юань от перспективы укрепления доллара США в июне. RT проанализировал, чем обернётся для внешнего рынка ручная девальвация юаня и как она повлияет на экономику КНР.

Курс нацвалюты КНР 10 мая превысил 7,12 юаней за доллар США. Накануне Нацбанк Китая ослабил курс юаня до отметки 6,90 — это самое значительное обесценивание за последние два месяца, передаёт Bloomberg.

Власти Китая на протяжении двух лет проводят планомерную подконтрольную девальвацию нацвалюты, чтобы управлять потоками капитала внутри страны, отмечают американские аналитики. Так, в 2015 году курс юаня к доллару упал на 6%, в 2016 — на 6,7% (продемонстрировав минимум за последние восемь лет).

Обесценивание нацвалюты КНР в 2017 году связано также с оттоком капитала.

По оценкам Института международных финансов (IIF), в 2016 году отток капитала из Китая составил $725 млрд — рекорд для экономики страны за последние годы. Как сообщила накануне газета «Синьхуа», в проблемах с движением капитала виноваты и некоторые китайские инвесторы, которые в последние два года активно вкладывались в зарубежные активы.

Давление монетарных властей на нацвалюту не окажет значительного влияния на мировые биржи: вероятно, оно спровоцирует лишь небольшие колебания на рынке металлов, считают аналитики.

«Нацбанк Китая в последнее время пытается сдержать кредитный бум, чтобы защитить рынок от перегрева. Я думаю, что и в дальнейшем регулятор будет достаточно жёстко ограничивать кредитную политику, чтобы приостановить отток капитала из страны. Глобально снижение курса юаня не отразится на долларе и евро. Наоборот, монетарные власти отчасти страхуют нацвалюту от вероятного укрепления доллара США, которое может произойти по итогам заседания ФРС США в июне этого года», — рассказал RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Примечательно, что с 1 октября 2016 года МВФ — впервые в своей финансовой истории — включил китайский юань в валютную корзину наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом. «Это означает, что юань в значительной степени адаптировался к периодическому обесцениванию. Возможно остаточное ослабление к концу этого года в несколько процентов», — такой прогноз в разговоре с RT представил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

По оценке эксперта, на снижение курса юаня оказывают влияние и глобальные факторы. В первую очередь возможное повышение ставки ФРС США (очередное двухдневное заседание в 2017 году состоится 13—14 июня. — RT), которое всегда приводит к оттоку средств из развивающихся рынков и давлению на валюты этих стран. «Экономика КНР стабилизировалась, есть перспективы восстановления темпов роста. Но, с другой стороны, сохраняются риски, связанные с финансовой системой, и долговые проблемы — это давит на юань. Однако подконтрольная девальвация даёт поддержку экспортёрам и положительно влияет на платёжный баланс. Поэтому в перспективе мы не ожидаем негативного влияния на китайскую и мировую экономику от действий регулятора КНР», — заключил Ярослав Лисоволик.