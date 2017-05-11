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Борец из Атырау завоевал золото на чемпионате Азии в Нью-Дели

11 мая 2017, 10:45

В первой напряженной встрече, Максат по ходу поединка уступал борцу из Китая, однако приложив усилия одержал волевую победу.

10 мая, в Индии в городе Нью-Дели начался чемпионат Азии по греко-римской борьбе, в первый соревновательный день медали были разыграны в пяти весовых категориях – 66, 75, 80, 98 и 130 килограммов.

В соревнованиях принял участие борец из Атырау Максат Ережепов, выступающий в весе 75 килограммов – всего за первое место в этой категории боролись 12 спортсменов.

В первой напряженной встрече, Максат по ходу поединка уступал борцу из Китая, однако приложив усилия одержал волевую победу. В финальном раунде Ережепов смог одолеть своего оппонента из Южной Кореи.

Стоит отметить что Максат Ережепов стал первым уроженцем Атырауской области завоевавшим золото на чемпионате по греко-римской борьбе среди взрослых.

- Это безусловно большое достижение всего казахстанского спорта, очень хороший показатель, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет. – Максат стал первым – своим примером он мотивирует наших подрастающих спортсменов, даст им стимул усерднее заниматься ради достижения побед.



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