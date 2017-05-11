В Казахстане начали развивать конный спорт по олимпийской системе

Накануне в Алматинской области прошёл первый открытый турнир по этому виду спорта. В мастерстве управления породистыми скакунами соревновались 50 спортсменов из Казахстана и Кыргызстана. Адиль Онербаев болел за юных конкурсантов и расспросил о перспективах конного спорта, сообщает В мастерстве управления породистыми скакунами соревновались 50 спортсменов из Казахстана и Кыргызстана. Адиль Онербаев болел за юных конкурсантов и расспросил о перспективах конного спорта, сообщает astanatv.kz





Олимпийский, или как его еще называют королевский вид спорта, отличается от традиционных кокпар и байги строгими правилами. В конкуре главное не скорость и сила всадника, в заездах фаворитов больше заметна командная работа лошади и спортсмена. Сама же организация соревнований подтверждает статус элитного: белоснежные сорочки на всадниках, дамы в дорогих шляпках на трибунах. Первенства по конкуру на таком высоком уровне в нашей стране еще не было.





Адиль Онербаев, корреспондент:

— 50 сильнейших спортсменов из Казахстана и Кыргызстана, но даже им не всегда удается преодолеть такие препятствия. Все как на Олимпийских играх: специальное поле, покрытие, высота барьеров до 140 см. Задача пробежать все зоны как можно быстрее, не задев препятствия.





Особенностью первого соревнования по конкуру организаторы называют большое количество молодых спортсменов. Одна из фаворитов первенства Яна Дизер. Ученица алматинской школы конного спорта признается, что любимое увлечение — затратное: только содержание лошади обходится в 60 тысяч тенге в месяц, одно занятие в манеже — 4 тысячи тенге. Еще дороже обходится транспортировка лошадей.





Яна Дизер, ученица соревнований:

— Плохо развит этот спорт. То есть, Акбулак — это прекрасное место, но опять же горы, Талгар, из Алматы сюда ехать просто невозможно, а рядом, где наша школа, условия не очень.





В народе, конечно, больше известны и популярны кокпар и байга. Но у Казахстана есть не просто потенциал, а своя история. Олимпийская. В 1960 году на Олимпийских играх в Италии советский всадник Сергей Филатов завоевал первую в истории страны олимпийскую медаль на ахалтекинском жеребце Абсенте, который был выращен на Джамбульском конезаводе. Позднее на этом же коне Филатов победил в других больших соревнованиях, от самого титулованного жеребца фермеры пытались оставить как можно больше потомства, но таких высоких результатов никому из лошадей достичь не удалось. Однако, результаты у казахстанских спортсменов есть, наши всадники участвуют и в этапах кубка мира и в других международных соревнованиях.





Виктор Парадеев, тренер:

— Мы идем как азиатская зона. Приезжают только узбеки, киргизы и мы. Основные составы тренируются в Европе, там уровень другой. Мы выезжаем в Корею, допустим, периодически выступаем, но выступаем на их лошадях по жеребьевке, что нам достается, на том мы и прыгаем.





Базы для подготовки, отмечает тренер, в Казахстане есть. И с каждым годом конюшен и школ становится больше. Вот только все они в частных владениях, а со стороны государства конный спорт не получает финансирования. Тогда как в соседних странах, к примеру в России и Узбекистане деньги из бюджета на эти цели выделяются регулярно. И все же любители конкура в нашей стране есть и развивать этот вид спорта будут, отмечает руководитель федерации конных видов спорта Алматинской области Рустам Баялиев. Считает, в первую очередь необходимо возродить селекционную работу на конефермах.





Рустам Баялиев, руководитель федерации конного спорта Алматинской области:

— У нас один из сильнейших завод был Луговской, где очень сильный маточный состав, состав селекции жеребцов. В данном случае требуется проработка всех заинтересованных сторон. В данный момент это направление курирует министерство сельского хозяйства. Действительно это должна быть какая-то программа совместно с федерацией в части развития коневодства в нашей стране.





Программу по возрождению конного спорта может разработать и сама федерация. Там планируют проводить мастер классы и тренинги от зарубежных специалистов для жокеев и тренеров. Уровень мастерства казахстанские всадники подтвердили и на первом соревновании. Кубок федерации завоевал воспитанник алматинской школы конного спорта Александр Тишков.





Фоот Redom.ru