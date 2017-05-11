Марафон Великой степи собрал бегунов из 27 стран мира

За время проведения марафона участниками выбито более 5 тонн воды, 160 литров сладкой газировки, 65 литров свежесвареного кофе. Съедено 115 кг шоколада, 152 кг бананов и более 50 кг сухофруктов.

В урочище Тамгалы-Тас прошел третий марафон Великой степи - TENGRI ULTRA, который собрал более 1000 бегунов из 27 стран мира , сообщает , сообщает Zakon.kz





Увидеть дух соперничества, невероятные возможности человеческого организма и великолепные пейзажи безразмерной казахской степи прибыли более 1500 человек.









Забег традиционно прошел на дистанциях в 15, 35 и 70 км. Самой многочисленной категорией и у мужчин, и у женщин стал спринт на 15 км. А на самую сложную дистанцию зарегистрировалось более 100 человек, причем больше половины из них оказались иностранцы.





Средний возраст участников забега 25-30 лет. Самому старшему атлету мужчине, одолевшему дистанцию, 78 лет, а самой возрастной бегунье - 73 года. Каждый финишер стал обладателем памятной медали, а самые быстрые в 24 категориях получили призовые награды и ценные призы.









«Это мой первый марафон, который я пробежала после того, как победила инвалидность. Благодаря спорту и здоровому образу жизни, я справилась со своей болезнью. Начала с йоги, делала дома упражнения, пересмотрела свой рацион, затем увеличивала физическую нагрузку. Сейчас я помогаю людям вне зависимости от заболевания справляться с их недугам. Если человек хочет жить и готов меняться, он будет жить», - рассказала участница забега 67-летняя Раушан Сатова.





В этом году на Tengri Ultra было зарегистрировано несколько рекордов. Так россиянка Елена Митрофанова улучшила прошлогоднее достижение на дистанции 70 км на 1 час 17 минут. Рекордная планка была установлена на отметке 7:59:39. У мужчин лучшим стал ультрамарафонец Штанков Юрий из России (6:37:30). В забеге на 35 км победу праздновал казахстанец Думан Бейсенаев (2:52:14), у женщин лучший результат показала Granica Joanna из Польши (3:37:37). Абсолютной чемпионкой на дистанции 15 км стала казахстанка Катерина Шатная (1:05:07), у мужчин Арсений Елисеев (56:30) из России.









Все участники отметили особый ландшафт казахской степи. Бегуны преодолевали дистанцию по грунтовым дорогам и узким тропам, травяным полям и песчаным барханам, каменистым дорогам и размытой грязью участкам.









За время проведения марафона участниками выпито более 5 тонн воды, 160 литров сладкой газировки, 65 литров свежесвареного кофе. Съедено 115 кг шоколада, 152 кг бананов и более 50 кг сухофруктов.





По традиции старты предварял уникальный фестиваль ударных этноинструментов «Дангыра 2017». Гости события посетили мастер-классы по стрельбе из лука, игре на этнических музыкальных инструментах, интерактивную лекцию о вооружении кочевников, а также познавательные экскурсии к петроглифам Тамгалы Тас. И, главное, стали свидетелями шаманских обрядов культуры Тенгри.









«Мы даём каждому участнику возможность почувствовать атмосферу нетронутой природы, напоминающей те далекие времена, в которых жили наши предки, кочевники. Великолепные природные виды сопровождают все дистанции. Маршруты непростые, но на развёрнутых нами пунктах питания атлеты обеспечены необходимым питанием и водой. Все предусмотрено для безопасности, в лагере дежурят расчеты спасателей, медпомощи, пожарной охраны и полиции», - отметил спортивный директор марафона Тимур Артюхин.









Фото Андрей Пак



