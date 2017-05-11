В США возобновят выпуск Hummer H1

Бренд Hummer был ликвидирован еще в 2010 году, но права на него по-прежнему принадлежат General Motors.

Легендарный Hummer H1, снятый с производства в 2006 году, возвращается на мировой рынок под именем Humvee C-Series. Как сообщает Car and Driver, мелкосерийной сборкой гражданских автомобилей из военных машинокомплектов от AM General займется компания VLF Automotive по заказу Humvee Export.





Бренд Hummer был ликвидирован еще в 2010 году, но права на него по-прежнему принадлежат General Motors. С 2013 года AM General продает всем желающим «Хамви» в виде кит-каров, в которые не входит силовая установка.





Humvee Export – группа из пяти энтузиастов-предпринимателей, которая собирается поставлять Humvee C-Series в Африку, Европу, на Ближний Восток и в Китай. В самих США внедорожник продаваться не будет: новый закон Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act, разрешающий мелкосерийный выпуск автомобилей старше 25 лет (например, DeLorean), на Humvee C-Series не распространяется, поскольку технически HMMWV не покидал конвейер – его делают для нужд армии.





VLF Automotive – фирма, основанная бывшим вице-президентом General Motors Бобом Лутцем, бывшим исполнительным директором Boeing Гилбертом Вильярреалом и дизайнером Хенриком Фискером. Собственный модельный ряд VLF включает седан Destino V8 (модифицированный Fisker Karma), суперкар Force 1 V10 (модифицированный Dodge Viper) и масл-кар Rocket V8 (модифицированный Ford Mustang).





Humvee C-Series сборки VLF будет предлагаться с четырьмя моторами на выбор – 6,5-литровыми дизелями на 190, 205 и 250 л.с., а также с 6,2-литровой 430-сильной бензиновой восьмеркой GM LS3. Комплектаций будет три – Bravo, Charlie и Delta. Мировая премьера возрожденного «Хаммера» состоялась еще в прошлом месяце на автосалоне в Шанхае.



