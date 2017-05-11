Создатель Tesla Motors основал новую фирму

Основатель Tesla Motors Мартин Эберхард, покинувший свою компанию десять лет назад, запустил новый стартап – InEVit. Как сообщает electrek.co, InEVit будет разрабатывать силовые установки для электромобилей и системы хранения энергии. Также фирма займется предоставлением услуг по дизайну и инжинирингу другим производителям электрокаров.





Достоверной информации об InEVit на данный момент немного. Известно, что Мартин Эберхард занимает в компании сразу два руководящих поста – председателя правления и технического директора. У стартапа уже имеет сайт, на главной и пока единственной странице которого указаны адреса двух офисов – в США и Германии.





Инженеры Мартин Эберхард и Мартин Тарпеннинг, сделавшие успешный бизнес на ридерах Rocket eBook, основали Tesla Motors в 2003 году. Именно Эберхард был главным автором и идеологом проекта во времена разработки первой модели – спорткара Tesla Roadster. Нынешний руководитель «Теслы» Илон Маск на тот момент был основным инвестором и председателем правления. В определенный момент между Маском и Эберхардом возник конфликт – миллионеру не нравилось находиться в тени инженера, к тому же запуск родстера в производство сильно задерживался. В результате в 2007 году Эберхард лишился должности исполнительного директора, а вскоре после этого и вовсе ушел из собственной компании. Впоследствии Мартин Эберхард работал еще в нескольких проектах, связанных с электромобилями, в том числе – в фирме Atieva, известной сейчас под названием Lucid Motors.



