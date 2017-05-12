Утверждены новые формы налогового заявления о регистрационном учете по НДС и решения о снятии с регистрационного учета по НДС

Как уже сообщалось, с 1 мая 2017 года были внесены изменения в статьи 568, 569 и 571 Налогового кодекса, в соответствии с которыми изменился порядок постановки на регистрационный учет по НДС и снятия с учета.

Приказом Министра финансов РК от 29 марта 2017 года № 200 утверждена новая форма налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость согласно приложению 11 к приказу Министра финансов РК от 31 декабря 2014 года № 604. Налоговое заявление представляется при постановке на регистрационный учет по НДС, замене свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС и при снятии с регистрационного учета по НДС.

Изменения в форме коснулись раздела 6 «Приложения», в котором указывались сведения о прилагаемых документах к заявлению.

Ранее пунктом 7 статьи 568 Налогового кодекса было установлено, что к налоговому заявлению, представляемому для постановки на регистрационный учет по НДС, должны были в обязательном порядке прилагаться:

1) нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего место нахождения налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающие сложившееся превышение минимума облагаемого оборота налогоплательщика;

а при замене и снятии с регистрационного учета должны были еще прилагаться свидетельство о постановке на регистрационный учет и пояснения на бумажном носителе в случае утери или порчи свидетельства.

В связи с тем, что пункт 7 статьи 568 Налогового кодекса с 1 мая 2017 года был исключен, соответственно, в новой форме заявления в разделе 6 вышеперечисленные документы не указываются, и представляются только сведения о ликвидационной декларации по НДС.

Наряду с этим приказом Министра финансов РК от 29 марта 2017 года № 199 утверждена также новая форма решения о снятии с регистрационного учета по НДС согласно приложению 42 к приказу Министра финансов РК от 30 декабря 2008 года № 637 и упразднена форма решения об отказе в постановке на регистрационный учет по НДС согласно приложению 41 к приказу Министра финансов РК от 30 декабря 2008 года № 637.

Согласно пункту 4 статьи 571 Налогового кодекса снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа производится без уведомления налогоплательщика в случаях:

1) непредставления плательщиком налога на добавленную стоимость налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость по истечении шести месяцев после установленного Налоговым кодексом срока ее представления;

2) неисполнения налогоплательщиком требования представить письменное пояснение по факту фактического отсутствия налогоплательщика по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, установленного в результате налогового обследования;

3) неисполнения налогоплательщиком требования представить письменное пояснение по факту фактического отсутствия налогоплательщика по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, установленного в результате налогового обследования, после приостановления расходных операций по банковским счетам;

4) признания плательщика налога на добавленную стоимость лжепредприятием на основании вступившего в законную силу приговора либо постановления суда;

5) признания недействительной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица на основании вступившего в законную силу решения суда;

6) признания недействительной перерегистрации юридического лица на основании вступившего в законную силу решения суда;

7) если первый руководитель или единственный учредитель (участник) юридического лица, или индивидуальный предприниматель является:

недееспособным или ограниченно дееспособным и (или) безвестно отсутствующим физическим лицом;

умершим (объявленным умершим) в случае, если с момента смерти (объявления умершим) истекло шесть месяцев;

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 192-1, 216, 217 и 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года;

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 216, 238, 240 и 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года;

физическим лицом, находящимся в розыске;

физическим лицом-иностранцем или лицом без гражданства, цель пребывания которого не связана с осуществлением трудовой деятельности в Республике Казахстан, либо разрешенный срок его пребывания на территории Республики Казахстан истек;

бездействующим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом;

первым руководителем или единственным учредителем (участником) бездействующего юридического лица;

8) признания налогоплательщика бездействующим в порядке, установленном статьей 579 Налогового кодекса.

Новые формы заявления о регистрационном учете по НДС и решения о снятии с регистрационного учета по НДС вступают в действие с 22 мая 2017 года.