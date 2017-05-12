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Новый китайский авианосец предложили назвать «Пипи ся»

12 мая 2017, 07:55

Судно было спущено на воду в апреле 2017 года в городе Далянь, но пока остается безымянным.

В Китае провели интернет-голосование, в котором пользователей попросили выбрать название новому авианосцу «Проект 001А». Участники опроса предложили назвать его в честь рака-богомола 皮皮虾, то есть pipixia (произносится как «пипи ся»), передает Lenta.ru.

За него проголосовало 1,37 миллиона человек, сообщает издание South China Morning Post.

Среди других имен — «Тайвань» и «Сунь Укун» (один из самых популярных китайских литературных персонажей).

Официальный представитель китайского министерства обороны Ян Юйжин отметил, что авианосец не будут называть в честь рака-богомола. Вопрос наименования, по его словам, решится ближе к 2020 году, когда корабль введут в эксплуатацию.

Судно было спущено на воду в апреле 2017 года в городе Далянь, но пока остается безымянным.

Рак-богомол — популярный в Китае морепродукт, который широко высмеивают за его причудливый вид. В стране даже существует устойчивое выражение: «Пойдем, рак-богомол!».

Фото: Ministry of National Defense of the People's Republic of China

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