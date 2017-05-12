Казахстанские спортсмены прибыли в Баку для участия в Исламских играх

Делегация спортсменов из Казахстана прибыла в столицу Азербайджана Баку, где 12 мая официально стартуют IV Исламские игры солидарности, передает корреспондент BNews.kz





Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев в четверг встретился с делегацией спортсменов.





В ходе встречи посол выразил уверенность в том, что казахстанским спортсменам на этих играх будет сопутствовать удача, пожелал им завоевать медали, а также отметил, что участие в крупном спортивном форуме укрепит имидж Казахстана на международной арене.





«Инициативу об участии на данном спортивном мероприятии проявило Министерство культуры и спорта Казахстана, полностью сформировали состав вчера, первые наши спортсмены начали заезд, это дзюдоисты и боксеры. Чуть позже присоединятся остальные виды спорта. В этих играх мы принимаем участие уже в четвертый раз. Спортсмены вместе с тренерами настроены на хорошие результаты. В частности, в боксе, таэквондо и в видах борьбы. Достаточно хорошие условия размещения, инфраструктура, замечательный город Баку тепло и радужно нас встретил. Планируем пройти парадом на церемонии торжественного открытия Исламских игр, и далее начинаются соревнования», — сказал заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев.





Напомним, с 12 по 22 мая 2017 года в столице Азербайджана пройдут IV Исламские игры солидарности. На играх будут представлены 54 страны и около 3500 спортсменов. Казахстан представят 32 спортсмена в 5 видах спорта: бокс, дзюдо, таэквондо WTF, вольная и женская борьба.



