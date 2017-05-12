Все поклонники бокса и эксперты сошлись во мнении, что прошедший поединок Альварес - Чавес был крайне скучным и напоминал скорее спарринг. Все судьи после 12 раундов выставили счёт 120-108.

Легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес посоветовал своему сыну Хулио Сезару Чавесу-младшему завершить карьеру, если не изменит своего отношения к делу. В минувшие выходные Чавес проиграл своему соотечественнику Саулю Альваресу единогласным решением судей, при этом не выиграв ни одного раунда. Хулио Сезар Чавес посоветовал сыну уйти из бокса.

"Я должен сказать всю правду, так как скрывать её не могу. Если мой сын и дальше будет таким же недисциплинированным и безответственным, то я ему советую оставить бокс навсегда. Хулио предстоит многое оставить в прошлом. Если он и дальше собирается заниматься этим делом, то ему придётся кардинально измениться. Он не может поступать только так, как ему заблагорассудится, и спорить со всем, что идёт ему наперекор. Он совершенно игнорирует критику, хочет поступать только по-своему. Мне очень жаль, что мои дети не меняются. Надо понимать, что в боксе очень важно уважать публику", - передаёт слова Чавеса ESPN.





Все поклонники бокса и эксперты сошлись во мнении, что прошедший поединок Альварес - Чавес был крайне скучным и напоминал скорее спарринг. Все судьи после 12 раундов выставили счёт 120-108.