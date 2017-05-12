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На некоторых улицах Астаны введут ограничение движения для автотранспорта

12 мая 2017, 12:25

Управление администратиной полиции ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

В связи с проведением дорожных работ по некоторым улицам Астаны будет ограничено движение транспортных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В рамках реализации проекта «Реконструкция пр. Қабанбай батыра на участке от ул. Достық до ул. № 26» ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны» планирует начать строительство инженерных сетей на пересечении пр. Қабанбай батыра и ул. Орынбор (Сығанақ). В связи с этим с 13 по 18 мая текущего года на указанном участке будет перекрыто движение транспортных средств. В целях снижения транспортных задержек на прилегающих перекрестках будут внесены изменения в режимы работы светофорных сигнализаций.

В связи с проведением работ по переукладке асфальтового покрытия на проезжей части автодорожного моста через реку Есиль по ул. Сарыарка в период с 22.00 час. 12 мая по 06.00 час. 15 мая текущего года движение транспортных средств будет ограничено частично.

В связи с проведением работ по реконструкции ул. Кумисбекова на участке от ул. Кенесары до пр. Абая и от ул. Сейфуллина до ул. Жангельдина движение транспортных средств ограничено полностью в период с 6 мая до 1 октября 2017 года.

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