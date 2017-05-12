Предложения по развитию фарминдустрии в РК озвучил Касымбек

В частности, его предложения касаются обеспечения в рамках ГОБМП своевременной доставки лекарств и расширения перечня закупаемых лекарственных препаратов у отечественных фармпроизводителей.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек на общественных слушаниях в Мажилисе Парламента РК предложил пути поддержки отечественных производителей фармацевтической отрасли, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В рамках поддержки отечественных производителей отрасли предлагается акцентировать внимание на ряд составляющих. В частности, осуществить перевод закупа лекарственных препаратов производимых отечественными производителями с местных исполнительных органов на уровень закупа Единого дистрбьютора ТОО «СК-Фармация»», - сказал Ж. Касымбек.





Глава ведомства также предложил выработать механизм перераспределения поставки препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) между отечественными производителями в случае неисполнения заявленных обязательств, в рамках долгосрочных договоров, а также расширить список номенклатуры закупаемых лекарственных средств, производимых отечественными производителями, в рамках заключения долгосрочных договоров.





Кроме того, он предложил внести изменения в приказ Министерства здравоохранения РК по утверждению типовых форм для поставщиков.





«Требуется внесение изменения в приказ Министерства здравоохранения РК по утверждению типовых форм предварительную оплату поставщикам в размере 30 % от поставляемой продукции, с последующей выплатой оставшейся суммы в течении 30 банковских дней со дня даты получения и подписания документов по акту приема», - пояснил Ж. Касымбек.





Также, по его словам, необходимо расширить список номенклатуры закупаемых лекарственных средств, производимых отечественными производителями, в рамках заключения долгосрочных договоров.





«Учитывая, что вышеуказанные меры по поддержке отечественных производителей выработаны совместно с производителями фармацевтической отрасли, то реализация данных рекомендаций позволит внести существенный вклад в развитие фармацевтической отрасли», - заключил министр.





Ксения Давыдова, Астана