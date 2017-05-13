В Алматы будет частично ограничено дорожное движение

Предварительное расчетное время движения мотоколлоны по обозначенному маршруту: до 17:00 часов.

Подразделения полиции Алматы обеспечат охрану правопорядка и дорожной безопасности в период общественных мероприятий по случаю открытия мотосезона в городе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.





По данным организаторов, открытие состоится 13 мая 2017 года в 11:00 часов на площади перед торговым центром «АДК».





Вместе с тем, Департамент внутренних дел информирует о частичном временном ограничении дорожного движения в момент прохождения мотоколонны по следующему маршруту:

- в 16:00 часов старт от площади перед торговым домом по улице Сатпаева (далее Шаляпина) в западном направлении до улицы Саина;

- по улице Саина в северном направлении до проспекта Рыскулова;

- далее колонна совершает разворот в обратном направлении посредством автомобильной развязки и следует по улице Саина на юг до улицы Шаляпина;

- по улице Шаляпина (с переходом в ул. Сатпаева) в восточном направлении до торгового центра.





Предварительное расчетное время движения мотоколлоны по обозначенному маршруту: до 17:00 часов.





В этой связи, ДВД города Алматы призывает автолюбителей заблаговременно скорректировать свой маршрут передвижения, учитывая данную информацию, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.





Фото: Automag.kz











