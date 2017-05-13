СМИ назвали, кто станет новым главным тренером «Барыса»

После неудачного выступления Казахстана во втором дивизионе ЧМ, Занковец покинул «Барыс» и сборную Казахстана.

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером астанинского «Барыса» станет Евгений Корешков, ранее входивший в тренерский штаб команды, передает Sports.kz





Корешков работал в должности старшего тренера «Барыса» с 2015 года. Ранее он работал в молодёжной сборной России и нескольких командах МХЛ.





В сезоне-2016/17 казахстанскую команду тренировал Эдуард Занковец, который довёл свою команду до второго раунда Кубка Гагарина, в котором «Барыс» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга». После неудачного выступления Казахстана во втором дивизионе ЧМ, Занковец покинул «Барыс» и сборную Казахстана.



