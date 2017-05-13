Глава региона М.Мурзалин побывал с рабочим визитом в Аккольском районе

В завершение рабочего визита состоялся актив района, на котором были обсуждены показатели социально-экономического развития Аккольского района и аким области дал ряд поручений по их улучшению.

Сегодня аким Акмолинской области Малик Мурзалин с рабочим визитом побывал в Аккольском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.





В селе Уш булак глава региона посетил птицеводческое предприятие ТОО «Уш булак-2005», основным видом деятельности которого является производство пищевого куриного яйца.





Здесь аким области ознакомился с организацией производственного процесса, а также был проинформирован об объемах производства. Всего за 2016 год на птицефабрике при годовой проектной мощности в 90 млн.штук куриных яиц было произведено порядка 37 млн. штук яиц, а за четыре месяца текущего года – 17 млн. штук.









Аким области подчеркнул, что предприятие рентабельно, потому что находится в зоне продовольственного пояса вокруг столицы. «Астана является хорошим рынком сбыта производимой продукции. Поэтому необходимо увеличивать объемы производства, а также выводить свою продукцию на экспорт», – сказал аким.





Отметим, птицефабрика является инвестиционным проектом, включенным в Карту индустриализации области. В ходе его реализации предприятием была получена государственная поддержка в рамках программы «ДКБ-2020» на возведение объектов инфраструктуры.





Далее аким области осмотрел ряд социальных объектов города Акколь – плавательный бассейн, районный дом культуры, а также новую поликлинику, построенную в прошлом году в рамках реализации госпрограммы «Строительство 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник».





Этот современный трехэтажный медицинский комплекс рассчитан на 250 посещений в смену. По словам главного врача Б.Жунусова, поликлиника полностью удовлетворяет потребности жителей района в медицинских услугах. Он также сообщил, что для поликлиники в медицинских вузах страны готовятся специалисты по пяти образовательным грантам акима района и оплата обучения еще одного студента производится в рамках государственно-частного партнерства.





В поликлинику приходят не только местные жители, сюда обращаются и из соседних районов. Также она имеет большую социальную значимость в связи с тем, что рядом с городом проходит республиканская автомагистраль. Осмотрев медучреждение, М.Мурзалин поручил укрепить материально-техническое оснащение травматологического отделения.





В этот же день глава региона также посетил Центр космической связи «Акколь».





«Это первый казахстанский наземный комплекс управления космическими аппаратами и системы мониторинга связи, который был создан в декабре 2005 года», – информировал акима области вице-президент АО «Республиканский Центр Космической связи»





Б. Кудабаев. Здесь М.Мурзалину представили работу наземного комплекса управления (НКУ) космическими аппаратами, центр мониторинга связи, а также центр управления полетом, где в режиме реального времени ознакомили с функционированием систем космических аппаратов «KazSat-2» и «KazSat-3».





В завершение рабочего визита состоялся актив района, на котором были обсуждены показатели социально-экономического развития Аккольского района и аким области дал ряд поручений по их улучшению. Кроме того, аким Акмолинской области М. Мурзалин, подводя итоги работы актива, вместе с участниками встречи обсудил основные положения программной статьи Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».















