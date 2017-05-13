Велогонщик "Астаны" Санчес стал третьим на восьмом этапе "Джиро д'Италия"

Велогонщик казахстанской команды "Астаны" испанец Луис Леон Санчес занял третье место на восьмом этапе престижной многодневки "Джиро д'Италия", сообщает Vesti.kz.





Победителем этапа протяженностью 189 километра стал испанец Горка Исагирре из команды Movistar. Вторым с отставанием в пять секунд финишировал итальянец Джованни Висконти (Bahrain Merida). Санчес уступил победителю десять секунд.





Другие представители "Астаны" показали на восьмом этапе следующие результаты: Дарио Катальдо стал 23-м, Танел Кангерт - 32-м, Андрей Зейц - 41-м, Йеспер Хансен - 66-м, Пейо Бильбао - 88-м, Паоло Тиралонго - 147-м, Жандос Бижигитов - 180-м.





В генеральной классификации лучшим в составе "Астане" является Кангерт, занимающий 18-е место. Лидирует здесь Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors), за которым следуют Герейнт Томас (Великобритания, Sky) и Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott).





Фото: Cycling News



