Головкин и Альварес стали героями нового мультфильма
15 мая 2017, 09:46
Также в ролике «засветились» образы наставника Головкина Абеля Санчеса и других известных боксеров.
Головкин и Альварес стали героями нового мультфильма, сообщает sports.kz.
Автор комедийных анимационных роликов о боксе и ММА Mojahed Fudailat опубликовал очередной короткометражный мультфильм «Зорро-бой», посвященный противостоянию Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
Также в ролике «засветились» образы наставника Головкина Абеля Санчеса и других известных боксеров.
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