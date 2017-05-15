Головкин и Альварес стали героями нового мультфильма

15 мая 2017, 09:46

Также в ролике «засветились» образы наставника Головкина Абеля Санчеса и других известных боксеров.

Головкин и Альварес стали героями нового мультфильма, сообщает sports.kz.

Автор комедийных анимационных роликов о боксе и ММА Mojahed Fudailat опубликовал очередной короткометражный мультфильм «Зорро-бой», посвященный противостоянию Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Также в ролике «засветились» образы наставника Головкина Абеля Санчеса и других известных боксеров.


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